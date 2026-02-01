Mehrere Rutsch-Unfälle in OÖ: 20-Jähriger landete in Hörsching im Bachbett

Die Lenker konnten sich noch alle selbst befreien.

OÖ. Am Wochenende hat es einige Rutschunfälle gegeben: Ein 20-jähriger Linzer ist am Samstag in Hösching (Bez. Linz-Land) mit seinem Seat Cordobaim Perwenderbach gelandet. Nachdem er vergeblich versucht hatte, den Wagen selbst zu bergen, zog er die Handbremse an und verließ die Unfallstelle. Die Polizei fand den Mann später bei sich zu Hause an. Der 20-Jährige wurde angezeigt. Der Pkw musst mit einem Rüstlöschfahrzeug aus dem Bachbett gehoben werden.

Am Sonntagmorgen kam kurz vor 9 Uhr auf der Gutauer Straße im Gemeindegebiet von Pregarten (Bez. Freistadt) ein Pkw auf der spiegelglatten Fahrbahn von der Straße ab. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Gebüsch an einem steilen Hang zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich selbst befreien.

Und in St. Georgen bei Obernberg am Inn (Bez. Ried im Innkreis) landete ein Kombi im Feld.