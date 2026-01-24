Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Feuer New York Bronx
© X

Großeinsatz

Flammen-Inferno in New York: Hochhaus in Brand

24.01.26, 10:25
Teilen

a

In der New Yorker Bronx ist es in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) zu einem Brand in den oberen Stockwerken eines Hochhauses gekommen. Die Feuerwehr teilte den Einsatz über einen Beitrag auf der Plattform X mit. Nähere Informationen zu dem Feuer wurden zunächst nicht veröffentlicht. Auch zur Ursache des Brandes sowie zu möglichen Verletzten oder Opfern lagen vorerst keine Angaben vor.

Erst Mitte Jänner hatte es ebenfalls in der Bronx einen schweren Vorfall gegeben, bei dem ein Wohnhaus teilweise eingestürzt war. Nach Angaben der Feuerwehr war offenbar der Kaminschacht des 20-stöckigen Gebäudes kollabiert. Zuvor hatte es Berichte über eine Explosion gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden