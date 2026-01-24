Flammen-Inferno in New York: Hochhaus in Brand

a

In der New Yorker Bronx ist es in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) zu einem Brand in den oberen Stockwerken eines Hochhauses gekommen. Die Feuerwehr teilte den Einsatz über einen Beitrag auf der Plattform X mit. Nähere Informationen zu dem Feuer wurden zunächst nicht veröffentlicht. Auch zur Ursache des Brandes sowie zu möglichen Verletzten oder Opfern lagen vorerst keine Angaben vor.

Erst Mitte Jänner hatte es ebenfalls in der Bronx einen schweren Vorfall gegeben, bei dem ein Wohnhaus teilweise eingestürzt war. Nach Angaben der Feuerwehr war offenbar der Kaminschacht des 20-stöckigen Gebäudes kollabiert. Zuvor hatte es Berichte über eine Explosion gegeben.