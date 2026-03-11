Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Elefant
© Getty

Gourmet-Randale

Hungriger Elefant verwüstet Restaurant

11.03.26, 09:07
Teilen

Mitten in der Nacht tauchte plötzlich ein riesiger Besucher auf: ein wilder Elefant hat ein Restaurant nahe dem thailändischen Nationalpark Khao Yai auf der Suche nach Futter verwüstet. Ironie der Geschichte: Das Lokal gilt als Gourmet-Adresse und wurde sogar vom Michelin Guide ausgezeichnet. 

Ein nächtlicher Restaurantbesuch eines wilden Elefanten hat nahe dem bekannten Khao Yai Nationalpark Spuren der Verwüstung hinterlassen.

Das Tier drang gegen 4.00 Uhr Ortszeit in das Restaurant Penlaos im Bezirk Pak Chong ein und durchsuchte das Lokal nach Nahrung, wie lokale Medien berichteten. Offenbar wusste der Elefant genau, wo es etwas Gutes gibt: Das Lokal wurde vor einigen Jahren im Guide Michelin positiv erwähnt.

Obststand zerstört

Der Elefant soll zunächst einen Obststand des Restaurants geplündert haben. Dabei beschädigte er Teile der Konstruktion schwer, darunter Regale und weitere Einrichtungen.

Restaurant mit Auszeichnung

Berichten zufolge taucht der Elefant häufiger außerhalb der Grenzen des Nationalparks auf. Anrainer vermuten, dass das Tier "einen Geschmack für menschliche Nahrung entwickelt" hat.

Das Restaurant Penlaos liegt unweit des Nationalparks und serviert Spezialitäten aus dem Nordosten Thailands. Es hat auch Filialen in Bangkok und wurde vor einigen Jahren vom Michelin Guide mit der Auszeichnung "Bib Gourmand" für hochwertige Küche zu moderaten Preisen geehrt.

Konflikte zwischen Mensch und Tier nehmen zu

Khao Yai gehört seit 2005 zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Park liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Erst im Februar war ein Camper dort von einem aggressiven Elefantenbullen totgetrampelt worden. Die Tiere leiden in vielen Teilen Asiens unter dem massiven Verlust ihres Lebensraums. Immer häufiger kommt es deshalb zu Mensch-Tier-Konflikten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen