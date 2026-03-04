Alles zu oe24VIP
Schick Sisters mit Ewald Pfleger in New York
Zum Weltfrauentag

Schick Sisters: Videodreh und Show mit Ewald Pfleger in Manhattan

04.03.26, 11:14
Die Schick Sisters blicken auf eine ereignisreiche Woche zurück: Konzert und Videodreh in New York, danach ein großer Auftritt in der Oper Graz – inklusive TV-Ausstrahlung auf ORF III. 

In New York traten die Schick Sisters dieser Tage im Austrian Cultural Forum auf – gemeinsam mit vier Wiener Philharmonikern und Ewald Pfleger von der Opus Band. Auf dem Programm standen außerdem ein Videodreh zur Single "I’m A Rock" inklusive Hubschrauberflug über Manhattan sowie eine Performance auf der Freiluftplattform "The Edge". Die höchste Plattform ihrer Art bot eine spektakuläre Kulisse.

Zusätzlich besuchten die Sisters ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der Carnegie Hall, das Musical Chess mit Backstage-Einladung durch Broadway-Produzentin Catherine Adler sowie einen Piano-Abend mit Paul Pfleger.

Weltfrauentag in Wien

Am Sonntag, 8. März, treten die Schick Sisters gemeinsam mit Virginia Ernst und weiteren Sängerinnen der österreichischen Musikszene beim #WE ARE-Konzert im Globe in Wien auf. Tags darauf gehört die Bühne der Oper Graz den "Starken Stimmen & Starken Frauen". Mit dabei sind neben den Schick Sisters unter anderem Maria Bill, Monika Ballwein, Die Kernölamazonen, Caro Fux, Anna Sophie, Chor SoSamma sowie Virginia Ernst – unterstützt von der Opus Band.

Das Konzert wurde vom Team des ORF Steiermark aufgezeichnet und ist am Donnerstag, 19. März, um 23:00 Uhr auf ORF III zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

