Die Schick Sisters blicken auf eine ereignisreiche Woche zurück: Konzert und Videodreh in New York, danach ein großer Auftritt in der Oper Graz – inklusive TV-Ausstrahlung auf ORF III.

In New York traten die Schick Sisters dieser Tage im Austrian Cultural Forum auf – gemeinsam mit vier Wiener Philharmonikern und Ewald Pfleger von der Opus Band. Auf dem Programm standen außerdem ein Videodreh zur Single "I’m A Rock" inklusive Hubschrauberflug über Manhattan sowie eine Performance auf der Freiluftplattform "The Edge". Die höchste Plattform ihrer Art bot eine spektakuläre Kulisse.

Schick Sisters mit Ewald Pfleger in New York © Elisa Maier

Zusätzlich besuchten die Sisters ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der Carnegie Hall, das Musical Chess mit Backstage-Einladung durch Broadway-Produzentin Catherine Adler sowie einen Piano-Abend mit Paul Pfleger.

Weltfrauentag in Wien

Am Sonntag, 8. März, treten die Schick Sisters gemeinsam mit Virginia Ernst und weiteren Sängerinnen der österreichischen Musikszene beim #WE ARE-Konzert im Globe in Wien auf. Tags darauf gehört die Bühne der Oper Graz den "Starken Stimmen & Starken Frauen". Mit dabei sind neben den Schick Sisters unter anderem Maria Bill, Monika Ballwein, Die Kernölamazonen, Caro Fux, Anna Sophie, Chor SoSamma sowie Virginia Ernst – unterstützt von der Opus Band.

Das Konzert wurde vom Team des ORF Steiermark aufgezeichnet und ist am Donnerstag, 19. März, um 23:00 Uhr auf ORF III zu sehen.