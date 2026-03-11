Alles zu oe24VIP
Straße von Hormuz
© Getty (Archivbild)

Getroffen

Containerschiff brennt in der Straße von Hormuz

11.03.26, 08:26
Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Handelsschiff von einem mutmaßlichen Angriff des Irans getroffen worden 

Ein "unbekanntes Geschoss" habe an der Einfahrt zur Straße von Hormuz ein Containerschiff getroffen, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute. Dabei seien auch Schäden entstanden. Die Besatzungsmitglieder seien aber in Sicherheit. Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend mit Vorsicht zu befahren.

Zuletzt wurden im Persischen Golf, der Straße von Hormuz und dem Golf von Oman immer wieder Schiffe von Geschossen getroffen. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Beginn der jüngsten Kampfhandlungen beinahe zum Erliegen gebracht. US-Präsident Donald Trump hat angeboten, Tanker von der US-Marine durch die Straße von Hormus eskortieren lassen. Bis Dienstagmittag gab es laut US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt aber noch kein solches Geleit.

