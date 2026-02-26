Geldregen: Firma belohnt Angestellte mit 7,4 Millionen Euro

Ein chinesischer Kranhersteller hat eine wunderschöne Überraschung für seine Arbeiter: Sie haben bei ihrer Jahresabschlussfeier einen wahren Geldregen vorbereitet.

Der Kranhersteller hat an seine Angestellten rund 60 Millionen Yuan (etwa 7,4 Millionen Euro) ausgegeben. Dabei verteilten sie 100er-Scheine auf einem riesigen Tisch. Die einzelnen Angestellten wurden auf eine Bühne gebeten und durften in einer vorgegebenen Zeit so viel Geld sammeln, wie sie konnten. Die Angestellten durften das Geld dann selbst behalten.

Insgesamt hat das Unternehmen Henan Kuangshan Crane rund 180 Millionen Yuan (mehr als 22 Millionen Euro) an Boni vergeben. Die Angestellten haben somit rund 70 Prozent des Gewinns der Firma erhalten. Neben dem gesammelten Geld erhielt jeder einen Bonus von 20.000 Yuan (knapp 2500 Euro). Laut Berichten haben fast 7000 Angestellte davon profitiert.

Henan Kuangshan Crane ist dafür bekannt, seine Angestellten mit großzügigen Bonus-Zahlungen zu belohnen. 2024 schütteten sie von ihrem 260 Millionen Yuan Nettogewinn rund 170 Millionen Yuan (etwa 21 Millionen Euro) an ihre Belegschaft aus. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen am Internationalen Frauentag fast 200.000 Euro als Boni an seine 2.000 weiblichen Mitarbeiterinnen ausgezahlt.