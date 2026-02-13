Alles zu oe24VIP
Freitag der 13.: So gefährlich ist er wirklich
© Getty Images

Aberglaube

Freitag der 13.: So gefährlich ist er wirklich

13.02.26, 05:06
Teilen

Am Freitag den 13. haben viele Personen Angst vor einem Unfall oder Unglück. Die Zahlen zeigen jedoch: Es gibt rund 10 % weniger Unfälle als an anderen Tagen. 

Am heutigen Tag gehen besonders viele Österreicher mit Argusaugen auf die Straße, es ist nämlich Freitag der 13. Tag des Unglücks und der Katastrophen. Wenn man Statistiken Glauben schenken darf, ist jeder achte Österreicher abergläubisch.

Statistik nimmt Angst

Die Furcht vor diesen speziellen Tag hat sogar einen eigenen Namen, nämlich "Triskaidekaphobia". Studien versuchen seit Jahren des Wahrheitsgehalts des „Unglückstages“ zu bestätigen oder zu widerlegen. Und tatsächlich. Die Angst sollte mit der Statistik genommen sein.

Dieser Wochentag ist wirklich gefährlich

Am Freitag der 13. gibt es nicht mehr Unfälle als an anderen Tagen, es sollen sogar rund 10 % weniger sein, wenn man Berechnungen der Zürich Versicherung Glauben schenken darf. Anscheinend dürften die Menschen an diesem Tag besonders vorsichtig sein. Gefährlicher ist hingegen ein anderer Wochentag. Am Mittwoch passieren im Schnitt fünf Prozent mehr Unfälle als an allen anderen Tagen.

