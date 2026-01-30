Germknödel & Co.: So lange müssen Sie Skifahren, um die Kalorien loszuwerden

Die Semesterferien sind da, und für viele heißt es jetzt: ab in den Skiurlaub! Ein paar Tage auf der Piste, die Bergluft genießen und die Hüttenschmankerl schlemmen! Doch diese Genüsse haben es in sich: Also verraten wir Ihnen, wie lange Sie Skifahren müssen, um die Kalorien wieder loszuwerden.

Der Berg ruft! In den Semesterferien zieht es viele von uns auf die Piste. Skifahren ist nicht nur der perfekte Winterspaß, sondern auch ein echter Kalorienkiller. An der frischen Bergluft wird der ganze Körper aktiviert, von den Beinen über den Core bis hin zu den Armen. Doch im Skiurlaub gehört der Genuss genauso dazu! Skihütten locken mit köstlichen Germknödeln, Kaiserschmarrn oder Käsespätzle, die uns nach einem anstrengenden Tag auf der Piste neue Energie geben. Wer aber nicht mit ein paar Extra-Kilos heimkehren will, sollte wissen, wie lange er sich auf der Piste abmühen muss, um die ganzen Leckereien wieder abzutrainieren!

Skifahren als Kalorienkiller

© Getty Images

Auf den Brettern verbrennen Sie je nach Fahrstil und Körpergewicht zwischen 350 und 600 Kalorien pro Stunde! Doch wie lange müssen Sie eigentlich fahren, um sich Käsespätzle, Kaiserschmarrn oder Germknödel zu „verdienen“? Hier die Fakten:

Gulaschsuppe (ca. 400 kcal): Schon nach 40 Minuten Skifahren ist die Suppe weg

Kaiserschmarrn (ca. 600 kcal): Wenn Sie sich den süßen Klassiker gönnen, sollten Sie mindestens 1 bis 1,5 Stunden auf den Brettern stehen.

Käsespätzle (ca. 800 kcal): Wer sich die kalorienreiche Köstlichkeit einverleiben will, muss rund 2 Stunden auf der Piste bleiben!

Ein Schnitzel mit Pommes (ca. 1.000 kcal): Der Hüttenklassiker verlangt fast 3 Stunden Skifahren.

Brettljause (ca. 900 kcal) erfordert 2 bis 3 Stunden Skifahren.

Tiroler Gröstl (ca. 900 kcal): Für das beliebte Gericht müssen Sie 1,5 bis 2,5 Stunden Skifahren.

Radler (0,5 l, ca. 200 kcal): Mit 20 bis 30 Minuten haben Sie das Getränk abtrainiert.

Tipps, um im Winterurlaub nicht zuzunehmen

Wenn der Hunger zwischen den Abfahrten zuschlägt, sollten Sie sich nicht zu süßen oder fettigen Snacks vergreifen, sondern auf gesunde Alternativen zurückgreifen. Statt zu Schokoriegeln, packen Sie Nüsse oder Trockenfrüchte in die Tasche. Die halten den Blutzuckerspiegel stabil und sind der perfekte Pisten-Snack. Wenn Sie sich ein Hauptgericht gönnen, essen Sie eine größere Portion Gemüse. Das füllt den Magen und sorgt dafür, dass Sie sich schneller satt fühlen, ohne allzu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und genug Wasser trinken nicht vergessen!

© Getty Images

Doch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ein Skiurlaub ohne die Hüttenklassiker wäre doch irgendwie wie eine Piste ohne Schnee. Also, gönnen Sie sich ruhig mal eine Portion Käsespätzle oder einen Kaiserschmarrn und machen Sie sich keine Sorgen.