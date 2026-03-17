Diät-Falle: Diese Gemüsesorten sabotieren Ihren Abnehmerfolg

Wer ein paar Kilo abnehmen möchte, schaufelt sich meist reichlich Gemüse auf den Teller. Die Devise lautet: Gesund, kalorienarm und perfekt für die Traumfigur. Doch Vorsicht: Eine groß angelegte Studie deckt auf: Nicht jedes Gemüse ist ein Schlankmacher. Einige Sorten machen sogar heimlich dick.

Wir alle kennen die goldene Regel jeder Diät: Wenn der Magen knurrt, greifen Sie zum Gemüse! Es gilt als der ultimative Fettkiller. Doch wer denkt, dass jede Sorte automatisch die Kilos purzeln lässt, irrt sich gewaltig. Tatsächlich gibt es eine Gruppe von "Verrätern" im Gemüsebeet, die den Fettstoffwechsel eher bremsen als ankurbeln.

Diese Gemüsesorten ruinieren Ihre Diät

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Dass Pommes und Schokolade keine Schlankmacher sind, wissen wir. Aber Gemüse? Forscher der renommierten Harvard T. H. Chan School of Public Health haben genau das untersucht. Über 20 Jahre hinweg beobachteten sie die Ernährung und das Gewicht von 13.000 Erwachsenen. Die überraschende Erkenntnis der Wissenschaftler: Bestimmte Gemüsesorten wirkten wie eine regelrechte Abnehm-Bremse. Wer regelmäßig zu diesen vermeintlich gesunden Beilagen griff, nahm über die Jahre nicht etwa ab, sondern sogar zu.

Dieses Gemüse ist ein Dickmacher

Es sind die sogenannten stärkehaltigen Gemüsesorten, die uns beim Abnehmen einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn Sie gerade auf Diät sind, sollten Sie um diese vier Sorten lieber einen Bogen machen:

Mais

Kartoffeln

Erbsen

Bohnen

Spitzenreiter unter den Dickmachern war ausgerechnet der beliebte Mais. Die Daten zeigen: Teilnehmer, die regelmäßig eine Extra-Portion Mais aßen, nahmen innerhalb von vier Jahren bis zu einem Kilo mehr zu als die Vergleichsgruppe.

Warum macht dieses Gemüse dick?

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Das Problem heißt Stärke. Stärke ist ein Mehrfachzucker (Polysaccharid), also im Grunde ein Kohlenhydrat, das wir sonst aus Nudeln, Brot, Reis oder sogar Süßigkeiten kennen. Stärkehaltiges Gemüse hat einen hohen glykämischen Index. Sobald Sie es essen, schießt Ihr Blutzuckerspiegel steil nach oben und fällt kurz darauf rasant wieder ab. Die Folge ist der gefürchtete Heißhunger. Sie haben schneller wieder Appetit, essen automatisch mehr und der Zeiger auf der Waage klettert unbemerkt nach oben.

Kein Grund zur Panik: Gesund sind sie trotzdem

Nur weil Mais, Kartoffeln und Co. Ihre Diät ausbremsen, sind sie nicht ungesund. Ganz im Gegenteil: Eine Kartoffel liefert beispielsweise wertvolle B-Vitamine und wichtiges Kalium. Für eine akute Abnehm-Phase sind sie jedoch schlichtweg zu energiereich und machen es Ihnen unnötig schwer. Tauschen Sie die stärkehaltigen Sorten am besten gegen wasserreiches Gemüse aus. Gurken, Tomaten, Brokkoli und Paprika bestehen zu einem Großteil aus Wasser, haben kaum Kalorien und füllen den Magen auf gesunde Weise.