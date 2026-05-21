Mit oe24.TV und Martina Reuter auf Österreich-Tour

Auf zwei Rädern durchs Alpenland: oe24.TV und Martina Reuter starten gemeinsam zu einer außergewöhnlichen Österreich-Tour. Auf dem KTM-Bike entdeckt sie spektakuläre Orte, erlebt spannende Abenteuer und gibt besondere Einblicke.

Martina Reuter ist unterwegs mit einem sportlichen KTM-Motorrad und einem erfahrenen Fahrer von Bike-Butler. © oe24.TV

Koffer gepackt, Helm aufgesetzt – und los geht die Reise. Gemeinsam mit oe24.TV begibt sich Martina Reuter auf eine besondere Entdeckungstour quer durch Österreich. Die Moderatorin, Unternehmerin und Lifestyle-Expertin tauscht Studio gegen Straße und erlebt das Land aus einer neuen Perspektive – auf einem sportlichen Motorrad von KTM. Gefahren wird das KTM- Bike von einem erfahrenen Fahrer der Firma Bike-Butler, dennoch wurde im Voraus ein Fahrtechnik-Training mit und für Beifahrer beim ARBÖ Salzburg in Strasswalchen absolviert.

Schafbergbahn - die steilste Zahnradbahn der Welt © oe24.TV

Filmreife Erlebnisse zwischen Abenteuer, Tradition und Panorama

Die Tour vereint besondere Orte, außergewöhnliche Perspektiven und Erlebnisse. Zu den filmreifen Stationen zählen u. a. der Fantasiana Erlebnispark in Strasswalchen mit über 50 Attraktionen für alle Generationen. Mit der traditionsreichen und weltweit steilsten Zahnradbahn, der Schafbergbahn, geht es hoch hinaus – begleitet von eindrucksvollen Ausblicken über das Salzkammergut. In den Salzwelten Hallein taucht Martina in die faszinierende Geschichte des „weißen Goldes“ ein. Schließlich steht noch der Besuch der Gmundner Keramikfabrik am Programm – ein Ort, an dem Tradition, Handwerkskunst und Kreativität aufeinandertreffen.

Das Vitalhotel Gosau hat sich auf Genuss und naturverbundenheit spezialisiert. © Vitalhotel Gosau

Bunter Hotelmix zwischen Gosau und Gmunden

Nach erlebnisreichen Tagen im Salzkammergut locken zwei besondere Häuser als Rückzugsorte: Das Vitalhotel Gosau (www.vitalhotelgosau.at) mit Fokus auf Genuss und Naturverbundenheit lädt zu geführten Kräuterwanderungen mit Expertin Betty und verwöhnt anschließend die Gäste mit kulinarischen Themenabenden. Ein weiteres Highlight sind die Cocktailstunden.

Am Ufer des malerischen Traunsees liegt der Hois‘n Wirt. © Hoisn'Wirt

Seeblick. Als zweite Adresse nach Ausflügen rund um den Traunsee empfiehlt sich der Hois‘n Wirt (www.hoisnwirt.at) in Gmunden, der traditionelle Gastlichkeit mit Komfort verbindet. Gäste erwartet ein neu gestalteter Wellnessbereich mit DaySpa.

Huawei Watch Fit 5 im schlanken Design mit mehr Gesundheitsfunktionen. © Hersteller

Fitness und Motivation – auch unterwegs Mit auf Tour: Die neue HUAWEI WATCH FIT 5. Sie bringt Huawei frischen, motivierenden Schwung in den Fitnessalltag, auch auf Reisen. Erstmals bietet die Serie ein „On-Wrist Mini-Workout“ mit 30 geführten Übungen für spontane Workouts. Zusätzlich stehen Sportmodi für Radfahren, Golf, Trailrunning und Tennis mit präzisem Tracking zur Verfügung. Die automatische Fahrraderkennung startet Aktivitäten selbstständig und zeigt Echtzeitdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit an. Ergänzt wird das Fitnesspaket durch Schlaftracking, SpO₂-Messung und Herzfrequenzanalyse.