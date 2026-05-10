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Ellen Dunne
© Haymon Verlag / Orla Connolly

Neuer Teil der Reihe

Dunne: Im Sog der Vergangenheit

Von
10.05.26, 15:03
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DIE SCHLAFENDEN HUNDE VON DUBLIN - neuer Patsy-Logan-Krimi.

Die gebürtige Österreicherin und (schon lange in Irland lebende) Autorin Ellen Dunne hat mit ihrer Reihe um Ermittlerin Patsy Logan einen lässigen Genremix geschaffen. Die Bücher haben Krimihandlung, lesen sich aber auch wie Romane. Das wird besonders im neuen Fall deutlich, der Spannung mit längst verdrängten Geheimnissen verbindet.

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Plötzlich wird Patsy verwickelt

Vergangenheit. Die schlafenden Hunde von Dublin ist der bereits fünfte Fall der deutsch-irischen Ermittlerin: Hier muss sich Logan mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Vor vielen Jahren soll ihr Vater sich umgebracht haben – unter ungeklärten Umständen. Als sein guter Freund, Pubbesitzer Fergal, ermordet aufgefunden wird, verzwirbelt sich Patsys Privatleben mit ihrem Beruf. Denn ein wichtiges Beweisstück führt direkt zu ihr und weckt nicht nur gute Erinnerungen.

Anspruch

Dunnes Protagonistin folgen wir gerne in kriminelle Untiefen, sie ist eine Ermittlerin, die Fälle auf ihre Art angeht, unkonventionell, kompromisslos und dabei höchst unterhaltsam. Dieses Mal gibt‘s als Draufgabe noch einen Blick in ihr früheres Leben; dieser enthüllt einiges über die jetzige Patsy. Tipp für alle, die Krimis mit Anspruch suchten.

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