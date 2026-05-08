Zum Muttertag: Diese Desserts bringen jede Mama zum Strahlen

Spargel kann auch süß! Warum Sie das Edelgemüse ab sofort als Dessert essen sollten

Klassisch mit Sauce Hollandaise, herzhaft gegrillt oder leicht im Frühlingssalat: So kennen und lieben wir unser Saisongemüse. Doch wussten Sie, dass Spargel auch süß geht? Wir zeigen Ihnen die besten Spargel-Desserts, die Sie unbedingt ausprobieren müssen.