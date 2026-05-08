Zum Muttertag: Diese Desserts bringen jede Mama zum Strahlen

Zum Muttertag wird der Sweet Table mit Kuchen, Roulade, Macarons und Cake Pops bestückt. Die süße Überraschung sorgt garantiert für strahlende Gesichter!
Kuchen mit Heidelbeercreme
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (25 CM)
Für den Teig Semmelbrösel und für die Form
- 2 Bio-Zitronen
- 250 g Mehl
- 100 g Speisestärke
- 1 1/2 TL Backpulver
- 5 Eier
- 200 g Zucker
- 200 g Butter und für die Form
Für die Creme:
- 200 g Mascarpone
- 200 g Topfen
- 50 g Staubzucker
- 4–5 EL Zitronensaft
- 2 EL Gelatine-Fix
- 250 g Heidelbeeren gemischte Essblüten
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 45 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kranzform ausbuttern und mit Bröseln ausstreuen. Zitronen heiß waschen, trockentupfen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Mehl mit Stärke und Backpulver in einer Schüssel vermengen.
- Butter in einem kleinen Topf schmelzen lassen. Eier in eine Rührschüssel aufschlagen und mit dem Zucker mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Zitronensaft und Abrieb untermengen. Behutsam die flüssige Butter unterrühren, zuletzt die Mehlmischung unterziehen, bis ein geschmeidiger, glatter Teig entstanden ist.
- In die Backform füllen, glatt streichen und im Ofen ca. 45 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen und dann auf ein Kuchengitter gestürzt auskühlen lassen.
- Für die Creme den Mascarpone mit Topfen, Staubzucker und Zitronensaft verrühren und das Gelatine-Fix unterschlagen. Von den Heidelbeeren 200 g kurz pürieren und unter die Mascarponecreme rühren.
- Die Masse bei Bedarf noch etwas im Kühlschrank anziehen lassen, dann den Kuchen damit rundherum einstreichen. Mit den restlichen Beeren und den Blüten garnieren und servieren.
Lemon-Curd-Baiser-Roulade
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ZUTATEN FÜR 1 ROULADE
Für das Baiser:
- 5 Eiweiß
- 1 Prise Salz
- 250 g gesiebter Staubzucker
Für die Füllung:
- 300 ml Obers
- 2 Päckchen Sahnesteif
- 3 EL Vanillezucker
- 200 g Topfen
- 1 TL Vanilleextrakt
- 200 g Lemon Curd
- 1 EL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Zitronensaft
Zum Servieren:
- Essblüten nach Belieben
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 05 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Eiweiß mit dem Salz steif schlagen, dabei nach und nach den Zucker einrieseln lassen. Eischnee weiter schlagen, bis er schnittfest ist und glänzt. Die Baisermasse auf dem Blech rechteckig (ca. 25 x 35 c) verstreichen und im Ofen ca. 10 Minuten backen.
- Dann die Temperatur auf 140 °C reduzieren und das Baiser weitere 10–15 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, die Platte auf ein Küchentuch stürzen und das Backpapier abziehen. Das Baiser mit einem Tuch bedeckt abkühlen lassen.
- Inzwischen für die Füllung das Obers mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen. Topfen mit Vanilleextrakt, Lemon Curd, Zitronenabrieb und Zitronensaft glatt rühren, dann das Obers vorsichtig unterheben und die Creme ca. 1 Stunde kühl stellen.
- Die Baiserplatte mit der Lemon-Curd-Creme bestreichen, mithilfe des Tuchs vorsichtig längs aufrollen und auf eine Platte geben. Nach Belieben mit Essblüten verzieren und sofort servieren.
Rosen-Cake-Pops
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ZUTATEN FÜR 20 STÜCK
Für den Teig:
- 75 g weiche Butter
- 75 g Zucker
- 2 Eier
- 150 g Mehl
- 1 Msp. Backpulver
- 4 EL Milch
Für die Creme:
- 40 g Butter
- 60 g Staubzucker
- 100 g Frischkäse
Für die Glasur:
- 200 g weiße Schokolade
- rote Lebensmittelfarbe
- 2 Tropfen Rosenöl
- 3 EL kandierte Rosenblütenblätter
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 10 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Butter mit Zucker cremig rühren und die Eier nach und nach dazugeben. Mehl mit Backpulver mischen und mit der Milch abwechselnd unter die Butter-Ei-Masse rühren, bis ein dickflüssiger, zäher Teig entsteht.
- Diesen in eine mit Backpapier ausgelegte kleine Backform füllen und im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten backen, Stäbchenprobe machen. Den Kuchen auskühlen lassen, aus der Form lösen und in eine Schüssel zerbröseln.
- Butter mit dem Staubzucker weiß-cremig schlagen und den Frischkäse nach und nach unterrühren. Die Creme mit den Kuchenbröseln vermengen, kleine Bällchen formen und auf Holzspieße stecken. Für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
- Für die Glasur die Schokolade über einem heißen Wasserbad schmelzen. Etwa 4 EL abnehmen und zur Seite stellen. Übrige Schokolade mit ein wenig Lebensmittelfarbe hellrosa einfärben und das Rosenöl unterrühren. Die kandierten Rosenblütenblätter klein zerkrümeln.
- Die Cake Pops durch die rosa Schokolade ziehen und damit komplett bedecken. Mit der Spitze in die Rosenblätter drücken, sodass einige haften bleiben. Mit der übrigen weißen Schokolade in Streifen überziehen. Vor dem Servieren trocknen lassen.
Vanille-Macarons
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ZUTATEN FÜR 30 STÜCK
Für den Teig:
- 5 Eiweiß
- 220 g Staubzucker
- 2 EL Vanillezucker
- 150 g Mandelmehl
Für die Füllung:
- 2 Eier
- 60 g Traubenzucker
- 200 g weiche Butter
- 3 Tropfen Vanillearoma
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 35 MIN
- Die Eiweiß zu steifem Eischnee schlagen, bis er glänzt und Spitzen zieht. Staubzucker und Vanillezucker nach und nach unterrühren. Mandelmehl unterziehen und die Masse in einen Spritzbeutel mit glatter Tülle füllen. Ca. 2 cm große Herzchen auf ein Backblech mit Backpapier spritzen. Genügend Platz dazwischen lassen, da die Macarons noch aufgehen. Etwa 30 Minuten bei Raumtemperatur trocknen lassen.
- Den Backofen auf 140 °C Heißluft vorheizen. Die Macarons ca. 18 Minuten backen, dabei die Ofentür etwas offen lassen (z.B. einen Holzlöffel in die Tür klemmen). Die Macarons vom Blech nehmen und auskühlen lassen.
- Für die Füllung die Eier schaumig schlagen. Traubenzucker mit ca. 6 EL Wasser sirupartig einköcheln lassen. Zusammen mit der Butter in Stückchen und dem Vanillearoma unter die Eier schlagen. Je zwei Herz-Macarons mit etwas Creme bestreichen und zusammensetzen.
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