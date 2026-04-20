Blitzschnell aus dem Airfryer: Sündhaft gute Rhabarber-Desserts

Die Rhabarber-Zeit ist da. Die rosa Stangen lachen uns wieder an und versprechen eine unwiderstehliche Mischung aus süß und sauer. Doch dieses Jahr lassen wir den großen Backofen kalt, wir zaubern unsere Frühlings-Desserts direkt im Airfryer. Schneller, knuspriger und absolut gelingsicher.

Sobald die leuchtend roten Stangen in den Regalen liegen, ist klar: Der Frühling hat auch kulinarisch seinen Höhepunkt erreicht. Doch wer möchte bei strahlendem Wetter schon lange in der Küche stehen? Die einfache Antwort: der Airfryer. Die Rhabarber-Saison ist kurz, umso besser, wenn sich daraus im Handumdrehen köstliche Desserts zaubern lassen. Probieren Sie diese schnellen Airfryer-Rezepte und holen Sie das Beste aus der Saison heraus. Rhabarber-Baiser-Dessert © Getty Images Zutaten 500 g Rhabarber

150 g Zucker (nach Geschmack anpassen)

3 Eier (getrennt in Eiweiß und Eigelb)

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

Ein Spritzer Zitronensaft Lesen Sie auch Saurer Kick & süßes Glück: 3 leckere Rharbarber-Desserts Mit seinen markanten roten Stangen und dem unverwechselbaren Aroma sorgt Rhabarber für spannende Dessertmomente. Erfrischend säuerlich, sanft süß, perfekt für den Frühling!

Süßes mit salziger Note: Chocolate Cookies, Schokoladentarte & Erdnuss-Schnecken Wenn Süß auf Salzig trifft, entsteht ein perfekt ausbalanciertes Zusammenspiel aus vertrauten und neuen Aromen. Lassen Sie sich von den folgenden Dessertvorschlägen inspirieren.

Gemüse zum Dessert? Backen mit Karotten, Zucchini und Co. Wer bei Zucchini, Karotte und Co. nur an Beilagen oder Salat denkt, verpasst das Beste: Die Gartenstars machen sich auch ganz hervorragend im Kuchen! Zubereitung: Den Rhabarber waschen, schälen und in mundgerechte, kleine Stücke schneiden. Die Stücke in einer Schüssel mit Zucker und dem Spritzer Zitronensaft vermengen. Für 10 Minuten ziehen lassen, damit sich die Aromen entfalten. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu einem festen Eischnee (Baiser) schlagen. Das Eigelb vorsichtig unter die Rhabarber-Mischung heben. Den Airfryer auf 160 °C vorheizen. Die Rhabarber-Masse in eine hitzebeständige, passende Form geben und 10-15 Minuten garen. Das steife Baiser wie kleine Wölkchen gleichmäßig auf der heißen Rhabarber-Masse verteilen. Nochmals für 5-7 Minuten backen, bis die Spitzen herrlich goldbraun leuchten. Rhabarber-Crumble © Getty Images Zutaten Für die Fruchtschicht: 300 g Rhabarber

40 g Zucker

1 TL Speisestärke

½ TL Vanille (optional, aber sehr zu empfehlen) Für die Streusel: 80 g Mehl

50 g kalte Butter

50 g Zucker

1 Prise Salz

Optional: 20 g Haferflocken für den Extra-Crunch Zubereitung Rhabarber waschen, ggf. Fäden ziehen und in 1-2 cm dicke Stücke schneiden. Mit Zucker, Stärke und Vanille mischen und direkt in eine kleine, Airfryer-geeignete Form geben. Mehl, Zucker, Salz und die kalte Butter mit den Fingerspitzen zügig zu groben Streuseln verkneten. Wer es extra knusprig mag, hebt jetzt noch die Haferflocken unter. Die Streusel ganz locker über den Rhabarber bröseln – wichtig: Nicht festdrücken! Im Airfryer bei 170 °C für 16-20 Minuten backen, bis die Streusel herrlich goldbraun sind und der Rhabarber an den Rändern leicht blubbert. Vor dem Genießen 5 Minuten abkühlen lassen. So zieht die Fruchtschicht noch etwas an und verbrennt Ihnen nicht die Zunge. Rhabarber auf Zitronencreme © Getty Images Zutaten Für den Rhabarber: 300-400 g Rhabarber

Saft von ½ Zitrone

1-2 TL Puder-Erythrit-Stevia (oder Puderzucker)

Etwas Vanillepulver Für die Zitronencreme: 100 g Mascarpone

100 g Schafsjoghurt (oder Naturjoghurt)

Saft und Abrieb von ½ Bio-Zitrone

1–2 TL Puder-Erythrit-Stevia

Etwas Vanillepulver Für das Topping: 1 EL Hanfsamen

1-2 EL Walnüsse (geröstet oder natur) Zubereitung Den Rhabarber waschen, in ca. 2–3 cm große Stücke schneiden und mit Zitronensaft, Vanille und Süße vermengen. Ab in eine kleine Form in den Airfryer: Bei 180 °C ca. 8–10 Minuten garen. Er soll weich sein, aber noch Form haben! Während der Airfryer arbeitet, Mascarpone, Joghurt, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Süße und Vanille zu einer glatten Creme verrühren. Die frische Creme auf hübsche Dessertgläser oder Schälchen verteilen. Den noch warmen Rhabarber vorsichtig darauf anrichten. Mit Hanfsamen und gehackten Walnüssen bestreuen. Schneller Rhabarberkuchen © Getty Images Zutaten 200 g frischer Rhabarber (in 2 cm Stücken)

120 g Weizenmehl

80 g weiche Butter

80 g Zucker

2 Eier

1 TL Backpulver

1 Prise Zimt & 1 EL Zucker zum Bestreuen Zubereitung Eine kleine Springform (ca. 16-18 cm – passend für Ihren Airfryer!) leicht einfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Den Rhabarber waschen, schälen und stückeln. Die weiche Butter und den Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen. Dann die Eier einzeln kräftig unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und nur kurz unter die feuchte Teigmasse heben, bis alles gerade so verbunden ist. Den Teig in die Springform füllen und glattstreichen. Die Rhabarberstücke gleichmäßig darauf verteilen und leicht in den Teig drücken. Den Airfryer auf 160 °C vorheizen. Den Kuchen für ca. 30 Minuten backen. In den letzten 5 Minuten der Backzeit den Kuchen großzügig mit der Zimt-Zucker-Mischung bestreuen, damit er eine leichte Kruste bekommt. Leicht, raffiniert und unglaublich erfrischend!