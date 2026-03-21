Süßes mit salziger Note: Chocolate Cookies, Schokoladentarte & Erdnuss-Schnecken

Wenn Süß auf Salzig trifft, entsteht ein perfekt ausbalanciertes Zusammenspiel aus vertrauten und neuen Aromen. Lassen Sie sich von den folgenden Dessertvorschlägen inspirieren.
Chocolate Cookies
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Zutaten für 22 stück
- 300 g Mehl
- 300 g Dinkelmehl
- 1 1/2 TL Natron
- 1/2 TL Salzflocken und zum Bestreuen
- 350 g Butter
- 300 g brauner Zucker
- 250 g Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 3 Eier
- 180 g Zartbitter-Schokolade
Zubereitung * LEICHT * 50 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche (30x40 cm) mit Backpapier auslegen. Beide Mehlsorten mit Natron in eine mittelgroße Schüssel sieben und Salzflocken untermischen. Butter in Stücken mit beiden Zuckersorten, Vanille und Eiern zu einem glatten Teig verkneten. Die Schokolade hacken und einarbeiten.
- Aus dem Teig, zum Beispiel mit einem Eisportionierer (ca. 80 ml), ca. 22 gleich große Kugeln formen und mit Abstand auf die Bleche setzen. Im Ofen ca. 10 Minuten backen, dann z.B. mit einem Glas leicht flachdrücken und mit Salzflocken bestreuen. Im Ofen in weiteren ca. 5 Minuten goldbraun fertig backen. Mit dem Backpapier vom Blech ziehen und auskühlen lassen.
Schokoladentarte
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Zutaten für 1 Form (24 cm)
- 1 EL Butter für die Form
- 200 g Blätterteig
- getrocknete Hülsenfrüchte
- 200 g Zartbitter-Schokolade
- 200 g Obers
- 4 Eier
- 80 ml Milch
- 1/2 TL Meersalzflocken
Zubereitung * LEICHT * 1 h 45 MIN + 2 h kühlen
- Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (24 cm) mit Butter fetten. Den Blätterteig ausbreiten, bei Bedarf ausrollen und die Tarteform damit auskleiden.
- Am Boden und Rand andrücken. Den Boden einige Male mit einer Gabel einstechen. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und ca. 30 Minuten backen. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und den Blätterteig in weiteren ca. 10 Minuten goldbraun backen. Eventuell überstehende Teigränder vorsichtig abschneiden. Die Temperatur des Backofens auf 160 °C Ober- und Unterhitze reduzieren.
- Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Obers erhitzen, über die Schokolade gießen und glatt rühren. Eier in einer Schüssel mit der Milch verquirlen. Die Schokoladen-Obers-Mischung unterrühren und auf den Teigboden füllen. Ca. 35 Minuten backen, dann im ausgeschalteten Ofen abkühlen lassen. Mindestens 2 Stunden kühlen. Die Schokoladentarte aus der Form lösen und mit Meersalzflocken bestreuen.
Erdnuss-Schnecken mit Ahorn-Frosting
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Zutaten für 1 form (30x40 cm)
Für den Teig:
- 600 g Mehl und zum Arbeiten
- 150 g Butter und für die Form
- 4 Eier
- ca. 200 ml lauwarme Milch
- 20 g Germ
- 60 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 EL Obers
Für die Füllung und zum Garnieren:
- 200 g Erdnussbutter
- 200 g Erdnüsse
- 200 g brauner Zucker
Für die Glasur:
- 100 g Ahornsirup
- 100 ml Milch
Für das Frosting:
- 150 g Frischkäse (Raumtemperatur)
- 100 g Butter (Raumtemperatur)
- 200 g Staubzucker
- 2 EL Ahornsirup
- 1 Prise Salz
Zubereitung * LEICHT * 2 h 50 MIN
- Für den Teig Mehl mit Butter in Stücken, drei Eiern, Milch, Germ, Zucker und Salz glatt verkneten. Abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen.
- Anschließend Teig auf bemehlter Fläche zu einem Rechteck (ca. 25 x 75 cm) auswellen. Mit der Erdnussbutter bestreichen. Erdnüsse fein hacken und etwa die Hälfte mit dem Zucker vermischen. Darüber streuen und längs aufrollen. In 15 Scheiben schneiden und in eine gebutterte Backform (ca. 30 x 40 cm) legen. Abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.
- Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das übrige Ei mit Obers verrühren und auf die Schnecken pinseln. Etwa 35 Minuten goldbraun backen.
- Für die Glasur Sirup mit Milch verrühren. Auf die noch heißen Schnecken pinseln, mit ein paar Erdnüssen bestreuen und auskühlen lassen.
- Für das Frosting Frischkäse mit Butter weiß-cremig aufschlagen. Staubzucker einsieben, mit Ahornsirup und Salz cremig rühren. In Tupfen auf die Schnecken verteilen und mit den übrigen Erdnüssen bestreuen.
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