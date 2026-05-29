Diese leichten Joghurt-Desserts sind perfekt für warme Tage

Auf der Suche nach Desserts, die den Gaumen beleben, ohne zu beschweren? Dann ist Joghurt der ideale Partner, denn er verleiht süßen Kreationen dank seiner feinen Säure und cremigen Textur eine unvergleichliche Frische

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Joghurtkuchen mit Passionsfrucht

© StockFood

ZUTATEN FÜR 1 FORM (26 CM)

175 g Butter und für die Form

325 g Mehl und für die Form

200 g Zucker

4 Eier

2 EL Zitronensaft

150 g Joghurt

30 g Speisestärke

1 TL Backpulver

Außerdem:

4 Passionsfrüchte

40 g Gelierzucker; 3:1

200 g Obers

1 Päckchen Sahnesteif

1 EL Staubzucker

50 g Baisertropfen Fertigproduk

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 30 MIN

Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (26 cm) ausbuttern und mit Mehl ausstreuen. Butter weiß-cremig rühren. Zucker nach und nach unterrühren. Eier einzeln unterschlagen, bis der Zucker aufgelöst ist. Zitronensaft und Joghurt unterrühren. Mehl mit Stärke und Backpulver mischen, auf den Teig sieben und untermischen. In die Form füllen, glatt streichen und im vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten backen (Stäbchenprobe). Falls der Kuchen zu stark bräunt, rechtzeitig mit Alufolie abdecken. Anschließend herausnehmen und auskühlen lassen. Zum Garnieren die Passionsfrüchte halbieren und auspressen. Den Saft abmessen, ggf. mit Wasser auf 140 ml auffüllen. Gelierzucker zufügen und die Mischung unter Rühren erhitzen, bis die Sauce kocht. Auf kleinster Stufe ca. 3 Minuten leise köcheln lassen, dabei den Schaum abheben. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen, dabei gelegentlich durchrühren, damit sich keine Haut bildet. Obers halbsteif schlagen. Sahnesteif mit Staubzucker mischen und einrühren, weiterschlagen, bis das Obers fest ist. Auf dem Kuchen verstreichen und die Passionsfruchtsauce darauf träufeln. Mit Baisertropfen garnieren und servieren.

Joghurt-Panna-Cotta

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

4 Blatt Gelatine

1 Vanilleschote

250 g Obers

50 g Zucker

250 g griechisches Joghurt

250 g Erdbeeren

ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 30 MIN

Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Mark herausschaben. Obers mit Zucker, Vanillemark und -schote in einen Topf geben. Zum Kochen bringen und 8–10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Topf vom Herd ziehen, die Vanilleschote wieder herausnehmen und die ausgedrückte Gelatine unter Rühren in der Vanillesahne auflösen. Etwas abkühlen lassen. Joghurt glatt rühren und untermengen. Die Creme in Dessertgläser (ca. 250 ml) füllen und ca. 2 Stunden kühl stellen. Vor dem Servieren die Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Auf der Joghurt-Panna-Cotta verteilen.

Joghurt-Zitronen-Muffins

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ZUTATEN FÜR 12 STÜCK

2 große Bio-Zitronen

220 g Mehl

2 TL Backpulver

5 Eier

1 Prise Salz

100 g Zucker

2 EL Vanillezucker

50 g Joghurt

140 ml Pflanzenöl

100 g Staubzucker

ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Vertiefungen eines Muffinbackblechs mit Papierförmchen auslegen. Zitronen heiß waschen, trockentupfen, die Schale fein abreiben, den Saft auspressen und 2 EL beiseitestellen. Mehl mit Backpulver in eine Schüssel sieben. Eier trennen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelb mit Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb cremig rühren. Joghurt, Öl und Zitronensaft untermischen, dann die Mehlmischung unterziehen. Eischnee daraufgeben und nach und nach unterheben. Teig in die Papierförmchen geben und im Ofen ca. 20 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, die Muffins vom Blech nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Staubzucker mit dem übrigen Zitronensaft dickflüssig verrühren, die Muffins damit bestreichen und trocken lassen.

Hausgemachtes Joghurt

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

400 ml Milch

200 ml Obers

2 1/2 EL Joghurtferment oder 150 g Naturjoghurt

2 EL Milchpulver

2 Äpfel

1 TL Butter

1/2 TL Zimtpulver

8 EL Früchtemüsli oder nach Geschmack

ZUBEREITUNG * LEICHT* 15 MIN + 6H RUHEN + 3H KÜHLEN

Milch und Obers auf 90° C erhitzen (nicht kochen!) und auf ca. 45° C abkühlen lassen (Thermometer). Dann Joghurtferment (oder Naturjoghurt, in Zimmertemperatur) und Milchpulver einrühren. In kleinen Gläsern im Joghurtbereiter oder sehr gut verschlossen für ca. 6 Stunden warm fermentieren lassen. Danach ca. 3 Stunden kalt stellen. Äpfel schälen, halbieren, entkernen und würfeln. In der Butter glasig braten, dann mit dem Zimt verschwenken. Die Hälfte der Apfelwürfel in 4 Gläser (ca. 200 ml) verteilen. Mit Joghurt auffüllen und mit restlichen Äpfeln und dem Müsli toppen.

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