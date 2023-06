× Erdbeer-Bananen-Eis ganz einfach selber machen!

Dass wir Eis lieben, ist kein Geheimnis. Doch das köstliche Sommer-Dessert kann man auch ganz einfach selbst zubereiten.

Dauer: 3 h 25 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten:

450 g Erdbeeren

2 kleine Bananen

2 EL Zitronensaft

120 g Staubzucker; und zum Abschmecken

200 ml Obers

6–8 Stanitzel

Zubereitung:

1. Die Erdbeeren waschen, putzen, abtropfen lassen und halbieren. Die Bananen schälen und in Scheiben schneiden. beides mit Zitronensaft und Staubzucker fein pürieren.

2. Das Obers untermixen und die Masse ggfs. mehr süßen. Abgedeckt ca. 15 Minuten vorkühlen, in die Eismaschine füllen und cremig frieren.

3. Dann das Eis in einen Behälter mit Deckel füllen und ca. 3 Stunden durchfrieren lassen.

4. Vor dem Servieren ca. 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen, mit dem Eisportionierer Kugeln abstechen und in Eiswaffeln füllen.

Cooking Produkt-Tipp: Eiscremebereiter von Kenwood

Mit dem Eiscremebereiter von Kenwood kann man Eiscreme ganz unkompliziert selber machen. Die platzsparenden Zubehöraufsätze passen auf jede Kenwood Küchenmaschine. Somit hat die Eis-Saison kein Ablaufdatum mehr und Eiscreme kann jederzeit ganz einfach Zuhause zubereitet werden. Egal ob ein klassisches Erdbeereis oder doch eine ausgefallene Kreation – wenn die Gelüste nach einem cremigen Eis immer lauter werden, kann eben diesen subito und unkompliziert nachgegeben werden.

