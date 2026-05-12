Diätfreundlich: Diese Desserts haben weniger als 100 Kalorien

Dessert trotz Diät? Kein Problem! Diese süßen Rezepte haben weniger als 100 Kalorien und schmecken trotzdem wie ein Cheat Day.

Wer versucht, sich gesünder zu ernähren oder gerade auf seine Kalorien achtet, kennt das Problem: Irgendwann kommt einfach die Lust auf etwas Süßes. Die gute Nachricht: Dessert muss nicht automatisch eine Kalorienbombe sein. Tatsächlich gibt es einige richtig leckere Nachspeisen, die überraschend leicht sind und trotzdem wie ein Cheat Day schmecken.

Sorbet: Mango-Orangen-Ingwer-Sorbet mit Heidelbeeren

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Dieses Sorbet hat gerade einmal rund 85 Kalorien pro Portion und schmeckt trotzdem wie Sommerurlaub.

Zutaten für 2 Portionen:

1 große Mango

1 große Orange

1 Spritzer Zitronensaft

ca. 20 g frischer Ingwer

1 Messerspitze Chiliflocken

20 g Heidelbeeren

Zitronenmelisse zur Deko

Zubereitung:

Mango schälen und gemeinsam mit den Orangenfilets, Orangensaft und Zitronensaft pürieren. Geriebenen Ingwer und Chiliflocken hinzufügen und nochmals mixen. Die Masse einfrieren und etwa alle 45 Minuten kräftig umrühren, damit eine cremige Konsistenz entsteht. Vor dem Servieren leicht antauen lassen, Heidelbeeren unterheben und dekorieren.

Cheesecake: Schnelle Cheesecake-Würfel

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Cheesecake und „unter 100 Kalorien“ klingt eigentlich wie eine Lüge, funktioniert hier aber tatsächlich. Mit etwa 70 Kalorien pro Stück eignen sich die kleinen Würfel perfekt als süßer Snack zwischendurch.

Zutaten:

200 g Mehl

150 g Zucker

1 Prise Salz

150 g kalte Butter

200 g Doppelrahmfrischkäse

100 g Crème fraîche

1 Ei

Zitronenschale

Zubereitung:

Mehl, Zucker, Salz und Butter zu einem Teig verkneten. Einen Teil als Boden in eine Form drücken. Frischkäse, Crème fraîche, Ei und Zitronenschale verrühren und darauf verteilen. Restlichen Teig darübergeben und goldbraun backen. Auskühlen lassen und in kleine Würfel schneiden.

Selbstgemachte Schokoküsse

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Ja, sogar Schokoküsse können überraschend leicht sein. Die selbstgemachte Version kommt auf etwa 75 Kalorien pro Stück.

Zutaten für 32 Stück:

4 Eiweiß

Salz

Zimt

2 Blatt Gelatine

120 g Zucker

32 Waffelbecher

200 g Vollmilchkuvertüre

25 g Palmfett

Haselnusskrokant

Zubereitung:

Eiweiß mit Salz und Zimt steif schlagen. Zucker mit Wasser sirupartig einkochen und gemeinsam mit Gelatine unter den Eischnee rühren. Die Masse auf Waffelbecher spritzen und kühl stellen. Anschließend in geschmolzene Schokolade tauchen und mit Krokant bestreuen.

Wer beim Abnehmen oder bewussten Essen komplett auf Süßes verzichtet, hält das meistens ohnehin nicht lange durch. Umso besser, dass es Desserts gibt, die leicht UND richtig lecker sind.