Kalorienbombe Aperol? Die beliebtesten After-Work-Drinks im Kaloriencheck

Der Laptop klappt zu, die Sonne lacht und es zieht uns in die Schanigärten der Stadt. Jetzt fehlt nur noch eins: Ein eiskalter Drink zum Anstoßen. Ob Aperol, Hugo oder Lillet, bei diesem Wetter fließt der Feierabenddrink in Strömen. Aber Vorsicht: Die Drinks sind wahre Kalorienbomben.

Sobald das Thermometer steigt, wächst die Lust auf eine eiskalte Erfrischung zum Feierabend. Keine Sorge, wir sind nicht hier, um Ihnen als Spaßbremse den wohlverdienten Tagesausklang zu vermiesen. Aber ein kleiner Reality-Check schadet nie, vor allem, wenn die sommerlichen Nächte lang sind und es selten bei einem Drink bleibt. Wer weiß, was er trinkt, kann leichter genießen und rettet seine Sommerfigur.

Kalorienfalle Alkohol

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Was macht unsere geliebten Cocktails eigentlich so gehaltvoll? Es ist die gefährliche Kombination aus Alkohol und Zucker. Alkohol allein liefert bereits stolze 7 Kalorien pro Gramm (fast so viel wie reines Fett). Wenn sich dazu noch zuckerhaltige Sirups wie Holunderblüte oder fruchtige Liköre gesellen, mutiert der Drink schnell zum flüssigen Dessert.

Kaloriencheck: Was steckt wirklich in Ihrem Feierabendglas?

Von der versteckten Kalorienbombe bis zum Figurschmeichler: Hier sind die beliebtesten After-Work-Drinks im Check (Berechnet für ein Standardglas, ca. 200–250 ml):

Drink Zutaten Kalorien Aperol Spritz Prosecco, Aperol, Soda, Eis, Orangenscheibe 210–250 kcal Hugo Prosecco, Holunderblütensirup, Soda, Limette, Minze, Eis 180–220 kcal Weißer Spritzer Weißwein, Soda (Verhältnis 1:1) 80–100 kcal Wild Berry Lillet Lillet Blanc, Schweppes Wild Berry, Eis, Beeren 170–190 kcal Campari Soda Campari, Soda, Eis 100–120 kcal Gin Tonic Gin (4 cl), Tonic Water, Eis, Limette 180–200 kcal Moscow Mule Wodka, Ginger Beer, Limettensaft, Eis, Gurke 180–210 kcal

Lifehacks für figurbewusste Genießer:innen

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Sie wollen die After-Work-Atmosphäre voll auskosten, aber nicht Ihr Kalorienkonto sprengen? Mit diesen Tricks fahren Sie besser:

Der Spritzer-Trick

Schauen Sie sich nochmal das Ranking an. Ein klassischer weißer Spritzer hat oft nicht einmal halb so viele Kalorien wie ein Aperol Spritz. Er erfrischt, prickelt und ist der perfekte Begleiter für lange Abende.

„Einmal mit weniger Sirup, bitte!“

Sie lieben Hugo oder Lillet? Dann bitten Sie den Barkeeper oder die Barkeeperin Ihres Vertrauens einfach um „weniger süß“. Schon ein kleiner Schuss weniger Sirup spart ordentlich Zucker, ohne dass der Drink seinen Charakter verliert.

Mocktails

Es muss nicht immer Alkohol sein. Mittlerweile gibt es geniale alkoholfreie Alternativen. Frische Mocktails mit Kräutern, Gurke, Zitrone oder Beeren kommen meist mit einem Bruchteil der Kalorien aus und Sie sind am nächsten Morgen im Büro topfit.