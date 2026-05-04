Wer zu dieser Zeit trainiert, hat ein geringeres Risiko für DIESE Krankheiten

Eine Studie zeigt: Wer zu dieser Uhrzeit Sport macht, kann sein Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes deutlich senken, doch der Zeitpunkt ist nicht für alle ideal.

Früh aufstehen, Laufschuhe an und los - klingt nach dem perfekten Start in den Tag. Und tatsächlich: Eine aktuelle Studie zeigt, dass genau das Ihrer Gesundheit besonders guttun kann. Aber und das ist entscheidend, es kommt nicht nur darauf an, dass Sie Sport machen, sondern auch wann.

Diese Uhrzeit bringt die größten Vorteile

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Eine Untersuchung des American College of Cardiology liefert spannende Erkenntnisse. Dafür wurden Daten von rund 14.500 Personen ausgewertet, die ein Jahr lang einen Fitnesstracker trugen. Das Ergebnis: Wer zwischen 7 und 8 Uhr morgens trainiert, profitiert besonders.

Die Zahlen sprechen für sich:

31 % geringeres Risiko für koronare Herzkrankheiten

18 % geringeres Risiko für Bluthochdruck

30 % geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes

Das klingt fast wie ein kleines Gesundheits-Upgrade am Morgen.

Warum Sport am Morgen so effektiv ist

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Der Körper läuft morgens oft auf „Reset“. Der Stoffwechsel wird angekurbelt, der Kreislauf kommt in Schwung und Sie starten aktiv in den Tag. Zusätzlich fällt es vielen leichter, morgens dranzubleiben, weil der Sport schon erledigt ist, bevor der Alltag dazwischenkommt. Aber: Das gilt nicht für alle!

So überzeugend die Zahlen sind, sie gelten nicht automatisch für jede:n. Denn eine zweite Studie zeigt: Der individuelle Biorhythmus spielt eine entscheidende Rolle. Menschen, die ihr Training an ihre innere Uhr anpassen, erzielen oft bessere Ergebnisse als jene, die sich zu unpassenden Zeiten zum Sport zwingen.

Frühaufsteher vs. Nachteulen

Nicht jeder ist ein Morgenmensch und das ist völlig normal. Unser Energielevel hängt stark von genetischen Faktoren ab. Wenn Sie sich also regelmäßig zum Frühsport zwingen, obwohl Ihr Körper eigentlich noch schlafen möchte, kann das sogar negative Folgen haben:

Schlafmangel

geschwächtes Immunsystem

erhöhtes Risiko für Herzprobleme oder sogar Demenz

Heißt: Der falsche Zeitpunkt kann die Vorteile von Sport wieder zunichtemachen.

Ja, Sport am Morgen, besonders zwischen 7 und 8 Uhr, kann enorme gesundheitliche Vorteile bringen. Aber noch wichtiger ist: Finden Sie den Zeitpunkt, der zu Ihrem Biorhythmus passt.