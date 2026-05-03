Profi-Tipp: Warum Sie Ihr Krafttraining aufs Wasser verlegen sollten + die besten Übungen

Wingsurf-Shootingstar Zoe Schönwetter überlässt auf ihrem Weg in den World Cup nichts dem Zufall. Wir werfen einen Blick auf ihr funktionelles Training, das die Basis für ihre Performance auf dem Wasser bildet.

Pünktlich zum Kia Beach and Surf Fest in Neusiedl am See (30. April bis 3. Mai) rückt ein Ausnahmetalent ins Rampenlicht: Zoe Schönwetter. Die Athletin zählt zu den vielversprechendsten Wingsurferinnen Österreichs. Mit konsequentem Training und klaren Ambitionen arbeitet sie sich stetig an die internationale Spitze heran. Nach ihrem Matura-Abschluss im kommenden Jahr plant sie, als professionelle Athletin im GWA Wingfoil World Cup voll durchzustarten.

Das Geheimnis ihrer Performance

Ein zentraler Baustein ihres Erfolgs ist die gezielte Vorbereitung an Land sowie auf dem Wasser bei Flaute. Besonders das Training auf dem SUP-Board nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein. Da der instabile Untergrund selbst Basis-Übungen intensiviert, werden gezielt die tieferliegenden Muskelgruppen angesprochen, die für die Kontrolle des Wingsurfers entscheidend sind.

Zoe setzt dabei auf eine synergetische Kombination aus Kraftaufbau (Fokus auf eine starke Körpermitte), Koordination (Schulung des Gleichgewichtssinns) und Stabilisation (Schutz der Gelenke und Optimierung der Körperspannung). Diese Routine dient nicht nur der Leistungssteigerung, sondern ist auch eine essenzielle Verletzungsprophylaxe, um Board und Wing selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen souverän zu beherrschen.

Einblick in die Trainingsroutine

Die folgenden Übungen sind ein kleiner, aber höchst effektiver Auszug aus ihrem Programm. Sie zielen auf den gesamten Körper ab und stärken insbesondere die Halte- und Tiefenmuskulatur. Mit diesem wissenschaftlich fundierten Trainingsansatz schafft Zoe die ideale Basis für ihren nächsten großen Karriereschritt im internationalen Wingsurf-Sport.

Diese Übungen sind der Schlüssel zu mehr Stabilität am Wasser und an Land

PLANK

© Chris Singer

Stützen Sie sich auf Ihren Unterarmen und Zehenspitzen ab und halten Sie Ihren Körper in einer geraden Linie. Spannen Sie dabei Bauch sowie Gesäß an und achten Sie darauf, ruhig weiterzuatmen. Halten Sie diese Position für 20–60 Sekunden.

LUNGES UND SQUATS

© Chris Singer

Machen Sie einen großen Schritt nach vorne und senken Sie Ihr hinteres Knie in Richtung des Bodens ab. Achten Sie dabei darauf, dass das vordere Knie über dem Fuß bleibt. Beim Squat stellen Sie Ihre Füße etwa schulterbreit auf und senken Sie Ihr Gesäß ab, als würden Sie sich auf einen Stuhl setzen. Gehen Sie bei beiden Übungen so tief wie möglich und kehren Sie anschließend wieder zurück in die Ausgangsposition.

LIEGESTÜTZ

© Chris Singer

Platzieren Sie Ihre Hände unter den Schultern. Beugen Sie die Arme, senken Sie die Brust Richtung Brett, halten Sie diese Position für 3 bis 5 Sekunden und drücken Sie sich anschließend wieder hoch. Für einen Trainings-Boost können Sie ein Bein in die Luft strecken.

(BUTTERFLY) CRUNCHES

© Chris Singer

Auf dem Rücken liegen, Beine im 90-Grad-Winkel anwinkeln. Den Oberkörper mit geradem Rücken kontrolliert bis in den Sitz aufrichten und langsam wieder absenken. Dabei die Bauchmuskulatur anspannen und Schwung vermeiden. Optional diagonal ausführen. Mindestens eine Ferse hält immer Kontakt zum Board.

REVERSE PLANK

© Chris Singer

Setzen Sie sich in einen Langsitz. Stützen Sie die Hände hinter dem Körper ab und strecken Sie die Beine. Heben Sie die Hüfte an, bis der Körper eine gerade Linie bildet, spannen Sie Bauch sowie Gesäß an und halten Sie diese Position.

KNIE ZUR BRUST

© Chris Singer

Auf einem Bein stabil stehen, das andere Knie kontrolliert zur Brust ziehen und kurz halten. Den Oberkörper aufrecht lassen und die Balance halten, dann langsam wechseln. Dies schult den Core und die Gleichgewichtsstabilität. Der Blick sollte immer geradeaus auf einen fixen Punkt gerichtet sein.