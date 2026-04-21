Victoria Swarovski: Jetzt kommt ihre eigene Fashion-Brand!

Jetzt wird’s stylish: Victoria Swarovski startet mit ABOUT YOU ihre erste eigene Fashion Brand ORIMEI. Und schon jetzt ist klar: Diese Kollektion hat absolutes It-Piece-Potenzial!

Um Victoria Swarovski wird es derzeit alles andere als ruhig: Erst der neue Haar-Look, dann steht im Mai der große Auftritt beim Eurovision Song Contest 2026 an – und jetzt folgt schon der nächste Coup. Die TV-Moderatorin erweitert ihr Imperium und launcht gemeinsam mit ABOUT YOU ihre erste eigene Modebrand: ORIMEI by Victoria Swarovski.

Der Name ist kein Neuland – Beauty-Fans kennen ORIMEI bereits aus ihrer Kosmetiklinie. Jetzt hebt Swarovski das Konzept auf das nächste Level und übersetzt ihren Signature-Style erstmals in eine komplette Modekollektion.

© ORIMEI by Victoria Swarovski / ABOUT YOU

Zwischen Glamour und Alltag

Wer ihren Look verfolgt, weiß: Vici Swarovski liebt den großen Auftritt – bleibt dabei aber immer tragbar. Genau diese Mischung zieht sich durch die gesamte Kollektion. Die 22 It-Pieces sind so konzipiert, dass sie sich mühelos vom Office in den Abend stylen lassen.

Im Mittelpunkt stehen durchdachte Zweiteiler, die sich vielseitig kombinieren lassen. Besonders im Trend: ein Denim-Set mit Korsagentop und ausgestellter Jeans, das feminine Silhouetten mit lässiger Coolness verbindet. Ebenso stark: Kombinationen aus cropped Bluse und fließendem Maxirock sowie moderne Blusen-Skort-Sets, die mit wenigen Handgriffen ganz unterschiedliche Looks ermöglichen.

© ORIMEI by Victoria Swarovski / ABOUT YOU

Clean Chic mit Trend-Faktor

Auch farblich bleibt die Kollektion ihrer Linie treu: Schwarz und Weiß treffen auf softes Beige, ergänzt durch warme Brauntöne und angesagtes Butter Yellow. Die Palette wirkt reduziert, aber nie langweilig – und lässt sich problemlos in bestehende Garderoben integrieren.

Dazu kommen elegante Mini- und Maxikleider, Denim-Pieces sowie ein taillierter Blazer, der als stilvoller Allrounder funktioniert.

© ORIMEI by Victoria Swarovski / ABOUT YOU

Ein Hauch von Swarovski-Glanz

Ganz ohne Signature-Sparkle geht es natürlich nicht. Drei ausgewählte Designs sind mit ikonischen Kristallen veredelt: Ein schwarzes Minikleid mit funkelnder Neckline sorgt für ein echtes Statement, während ein T-Shirt und ein Top mit dezenten Details am Brustbereich oder im Nacken subtilen Glamour ins Spiel bringen.

Auf den Kampagnenbildern zeigt sich Swarovski zwar noch mit brünettem Haar – aktuell ist sie aber längst wieder zu ihrem charakteristischen Blond zurückgekehrt.

© ORIMEI by Victoria Swarovski / ABOUT YOU

Mode mit Message

Für Swarovski ist ORIMEI mehr als nur ein weiteres Projekt. „Fashion war schon immer eine Leidenschaft von mir“, erklärt sie. Ihr Ziel: vielseitige Pieces, die sich kombinieren lassen und Frauen in jeder Situation ein gutes Gefühl geben.

Startschuss Ende April

Mit ORIMEI zeigt Victoria Swarovski einmal mehr, dass sie ihr Gespür für Trends nicht nur vor der Kamera unter Beweis stellt – sondern jetzt auch als Designerin. Ab dem 29. April 2026 ist die Kollektion exklusiv im Online-Store von ABOUT YOU erhältlich.