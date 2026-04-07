Überraschend! Victoria Swarovski sorgt mit neuer Rolle für Aufsehen

Glitzer, Drama, große Auftritte – genau dafür kennen (und lieben) wir Victoria Swarovski. Umso überraschender ist jetzt der Move, mit dem sie derzeit für Gesprächsstoff sorgt: Ausgerechnet sie wird das Gesicht einer Marke, die für minimalistische Basics und leisen Luxus steht.

Gerade noch sorgt Victoria Swarovski rund um den Eurovision Song Contest für Glamour und Schlagzeilen – jetzt legt die fesche Moderatorin direkt nach und überrascht mit einem Deal, den so viele nicht kommen sahen. Swarovski, die sonst mit auffälligen Glam-Looks, funkelnden Roben und starken Fashion-Statements begeistert, zeigt sich plötzlich ungewohnt zurückhaltend – und genau das macht diese neue Rolle so spannend. Als Digital Ambassador für das italienische Label Falconeri präsentiert sie die aktuelle „Fine Icons“-Kollektion – und die setzt zur Abwechslung nicht auf Drama, sondern auf Understatement.

Glitzer war gestern! Victoria Swarovski zeigt sich ungewohnt schlicht

Auf Instagram inszeniert die 32-Jährige Looks, die man so von ihr kaum kennt: fließende Silhouetten, ruhige Farben und luxuriöse Materialien statt großer Wow-Effekte auf den ersten Blick. Denim-Flare-Hosen mit Kaschmiranteil, Palazzohosen in soften Mineralfarben oder elegante Satin-Styles treffen auf Strickpieces in sanftenFarben – alles wirkt entspannt, hochwertig und bewusst reduziert.

© Falconeri

Der Clou dabei: Gerade weil Swarovski sonst für auffälligen Glamour steht, bekommen diese minimalistischen Looks eine völlig neue Wirkung. Plötzlich wirken Basics nicht mehr langweilig, sondern wie ein Statement – nur eben leiser.

© Falconeri

Im Mittelpunkt der Kollektion stehen die drei Signature-Garne Kaschmir Ultrafine, Silkfine und Airfine. Während Ultrafine längst Kultstatus hat, sorgen die neuen Varianten für noch mehr Leichtigkeit und ein besonders feines Tragegefühl – perfekt für einen Look, der Luxus nicht schreit, sondern flüstert.

© Falconeri

Und genau hier liegt die Überraschung: Swarovski beweist mit dieser Zusammenarbeit, dass sie mehr kann als Red-Carpet-Glam. Sie zeigt eine ruhigere, erwachsenere Stilseite – ohne dabei an Ausstrahlung zu verlieren.

© Falconeri

Eines ist sicher: Dieser Stilwechsel kommt zwar unerwartet, aber genau deshalb funktioniert er so gut.