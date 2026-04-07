Damit hat niemand gerechnet! DIESEN Schuh macht Anne Hathaway wieder zum Trend

Auf der Promo-Tour zu „Der Teufel trägt Prada 2“ sorgt Anne Hathaway nicht nur mit ihren Looks für Aufsehen: Ein ikonischer Schuh feiert sein Comeback. Was einst ein Fashion-Phänomen war, wird jetzt neu interpretiert und könnte schon bald überall zu sehen sein.

Die Promo-Tour zu "Der Teufel trägt Prada 2" läuft auf Hochtouren und liefert genau das, was wir uns erhofft haben: Drama, Looks und ganz viel Fashion-Message. Aktuell unterwegs: Anne Hathaway und Meryl Streep, die sich gemeinsam über die Red Carpets dieser Welt bewegen. Über Ostern ging es für die beiden nach Tokio und ja, die Outfits? Meryl Streep in Chanel & Anne Hathaway in Valentino.

Der Teufel trägt Prada 2: Farbcode mit Bedeutung

Was sofort ins Auge fällt: Die Looks spielen stark mit Schwarz, Weiß und Rot, also genau den Farben des ikonischen Film-Posters. Zufall? Ganz sicher nicht. Aber während wir noch versuchen, alle Easter Eggs zu entschlüsseln, passiert im Hintergrund schon der nächste große Trend-Moment.

Der Schuh, über den gerade alle sprechen

Denn plötzlich ist er wieder da: der Valentino Rockstud. Ein Schuh, der vor rund 15 Jahren schon einmal alles dominiert hat. Damals: riesiger Hype. Dann lange ruhig. Bis jetzt. Im ersten Teaser tauchte Miranda Priestly (aka Meryl Streep) mit genau diesem Schuh auf und das Internet war sich schnell einig:

Das ist kein Zufall.

Der Rockstud kommt zurück.

Jetzt bestätigt: Anne Hathaway zieht nach

Anne Hathaway trägt den neuen Rockstud auf dem Red Carpet, direkt aus der Valentino Pre-Fall 2026 Kollektion.

Die Updates:

Riemchen im Gitterdesign

eckige Zehenpartie

Metallspitze

Was als kleines Detail im Teaser begonnen hat, entwickelt sich gerade zum nächsten Schuhtrend des Jahres.