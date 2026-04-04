Melissa Naschenweng im Interview: "Als Frau ist es schwerer"

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

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© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Thomas Weilguny Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) unterstützt ihre Oma und nimmt sich eine Auszeit auf der Alm. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern. Weder ihre Managerin Nina (Katharina Pichler), noch ihr Freund Marc (Michael Steinocher) haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?