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Nach Seiler-Drama: Naschenweng rettet Gmunden
© zeidler

Heißer Ersatz

Nach Seiler-Drama: Naschenweng rettet Gmunden

Von
29.03.26, 16:59
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Christopher Seiler muss nach Drogen-Aufreger in Therapie. Deshalb fallen bis Juni alle Konzerte aus. Im Gmunden gibt’s jetzt Ersatz. Am 21. Mai tanzt statt Seiler & Speer jetzt die „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng an. 

„Christopher Seiler wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen Und wird sich deshalb für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit und von der Bühne zurückziehen!“ Nach massiven Vorwürfen und dem Drogen-Aufreger –„Kokain auf die Lippen geschmiert“ – fallen jetzt alle Konzerte von Seiler & Speer bis Juni aus.

Nach Seiler-Drama: Naschenweng rettet Gmunden
© zeidler

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© Puls 4
 

Auch der für 21. Mai geplante Festivalauftritt bei „Gmunden rockt“. Jetzt gibt’s einen mehr als würdigen Ersatz: Kurzfristig springt die „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng ein.

Nach Seiler-Drama: Naschenweng rettet Gmunden
© Instagram

„Was macht‘s ihr am 21. Mai: Bitte Termine ansagen . Auch die Hochzeit, weil wir spielen in Gmunden“ konnte Naschenweng dafür ihre Band in einem witzigen Video „überreden. Auch den Veranstaltern Florian Werner und Robert Zauner von floro, die an die 50 Acts als Ersatz angefragt hatten, fällt damit ein Stein vom Herzen: „Leicht war’s nicht – aber wir haben alles gegeben!“

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