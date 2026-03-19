Heiratsantrag auf der Alm: Verlobung für Melissa Naschenweng?

Auf Instagram zeigt die Sängerin den überraschenden Moment – und der Mann, der vor Naschenweng auf ein Knie geht, ist selbst kein Unbekannter.

Wenn die Sonne über den Kärntner Bergen steht und die Luft nach Almkräutern duftet, ist die Szenerie bereitet für die ganz großen Gefühle. Und genau dort, in dieser idyllischen Abgeschiedenheit, passierte es. Ein Kniefall, der Österreichs Schlagerwelt für einen Moment den Atem anhalten ließ. Wer da kniet, ist kein Unbekannter: Schauspieler Michael Steinocher ist vor unserer Schlager-Queen Melissa Naschenweng auf ein Knie gegangen.

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Ja, genau der Steinocher, mit dem es ja gerüchteweise schon einmal zwischenmenschlich geknistert haben soll – man erinnere sich nur an die verschmitzten Selfies während gemeinsamer Dreharbeiten. Und nun dieser Moment: die kleine, runde Schachtel in seiner Hand, dargeboten wie ein seltener Schatz. Hat der schöne Michael endlich das Herz der Kärntnerin erobert?

Michael Steinocher kniet vor Melissa Naschenweng und stellt die Frage der Fragen. © Instagram

Eine filmreife Szene

Doch bevor wir alle die Hochzeitsglocken läuten hören, kommt die große, pointierte Entwarnung: Der Schein trügt. Und er trügt meisterhaft. Es ist nicht das echte Leben, das wir hier sehen, sondern eine Szene, die für die Ewigkeit gefilmt wurde – oder zumindest für die Fernsehkameras. Der Alm-Antrag ist ein Film-Antrag, und Michael Steinocher ist hier ein Schauspieler, der eine Rolle spielt.

Das Ganze ist Teil von Melissas erster Hauptrolle in dem Fernsehfilm "Herzklang - Zurück zu mir". Sie spielt Melanie Buchauer, einen Schlagerstar, der – Ironie des Schicksals – dem Glitzer entsagt, um das wahre Glück zu suchen. Melissa tauscht die Pailletten gegen Gummistiefel und zieht auf die Alm ihrer Oma. Die Herausforderungen sind vorprogrammiert, und auch die Liebe: Dort trifft sie auf Nationalpark-Ranger Ben. Und der wird nicht von Michael Steinocher, sondern von Ferdinand Seebacher gespielt. Ob Michael Steinochers Rolle nun die des verschmähten Liebhabers oder die des lustigen Rivals ist, bleibt abzuwarten – die Naschenweng selbst verriet auf Instagram nur, es "wird nicht nur romantisch, sondern auch lustig". Witzig deswegen, weil viele Hoppalas während des Drehs passiert sind.

Welche Prüfungen die 'Gummistiefel-Gräfin' auf der Alm erwarten und wie ihr Herzklang am Ende schlägt, sehen wir bald. Die ORF-Premiere von "Herzklang - Zurück zu mir" findet am 4. April um 20.15 Uhr statt. Für alle, die es kaum erwarten können, ist der Film auch auf ORF ON (on.ORF.at) verfügbar.