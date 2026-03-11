Herzklang ist am 4. April, 20:15 auf ORF 1 zu sehen - es ist Melissas erste Hauptrolle.

Bald ist es soweit und Schlagerstar Melissa Naschenweng ist im TV in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen!

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Mehr zum Thema

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Freund betrügt sie

In "Herzklang - Zurück zu mir" spielt Melissa Sängerin Melanie, die mitten auf ihrer Tournee einen Schock verdauen muss: Hinter der Bühne erwischt sie ihren Freund Marc (Michael Steinocher) mit einer anderen. Die enttäuschte Sängerin flüchtet daraufhin auf die heimische Alm. Dort unterstützt sie ihre verletzte Großmutter.

Selbstfindung

In der Ruhe der Natur findet Melanie nicht nur zu sich selbst zurück, sondern entdeckt auch ihre künstlerische Freiheit wieder:

Neuer Mut: Sie beginnt, erstmals eigene Lieder zu schreiben.

Frühlingsgefühle: Melanie lernt den Nationalpark-Ranger Ben (Ferdinand Seebacher) kennen.

Druck von außen: Während ihre Managerin auf eine Entscheidung drängt, versucht Ex Marc sie zurückzugewinnen.

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Entscheidung

Schließlich steht die Musikerin vor der alles entscheidenden Frage, ob sie ihr Glück in der Ruhe des Landlebens findet oder für ihre Karriere zurück in das turbulente Rampenlicht kehrt.

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Melissa wirkt bereits aufgeregt - auf Insta hat sie eine Abstimmung veröffentlicht, wer denn aller schauen wird.