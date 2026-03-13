Feierliche Eröffnung für Haydnregion

Die Eröffnung der durch die Komponistenbrüder Joseph und Michael Haydn inspirierten Konzertreihe Haydnregion Niederösterreich am 15. März 2026 rückt die künstlerischen Beziehungen zwischen Joseph und Michael Haydn und Wolfgang A. Mozart ins Zentrum .

Die Klassik-Konzertreihe „Haydnregion Niederösterreich“ — ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ in Kooperation mit dem Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum — bietet unter dem Motto "Grenzenlos klassisch‟ vom 15. März bis 13. Dezember 2026 ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm mit rund 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in 12 Gemeinden rund um das Haydn Geburtshaus Rohrau. Der Konzertzyklus zeichnet sich durch höchsten künstlerischen Anspruch und den besonderen Charme seiner Spielorte aus. Letztere reichen von historischen Schlössern und Sakralbauten über die antike Römertherme in Carnuntum bis zum Heurigen in Göttlesbrunn.

Dieses Wochenende geht es los

© Haydnregion

Am 15. März geht es los mit einem Vortrag von Claus-Christian Schuster, Pianist, Musikdenker und Mitbegründer des berühmten Altenberg Trios, andererseits mittels Konzert mit Lesung. Dabei verwebt Schauspielstar und Publikumsliebling Julia Stemberger Briefe, Gedanken und Zeitzeugnisse zu einem lebendigen Porträt dieser Künstlerbeziehungen und jener Epoche. Für das kongeniale Musikprogramm beider Veranstaltungen sorgen der Geigenvirtuose Christian Altenburger, sein renommiertes Streicher-Ensemble und die junge vielfach ausgezeichnete, iranisch-österreichische Pianistin Mitra Kotte mit Werken von Joseph und Michael Haydn sowie von Wolfgang A. Mozart.

© Haydnregion

Bei den „Rohrauer Gesprächen“ im Haydn Geburtshaus Rohrau spricht Winzerin und Unternehmerin Dorli Muhr am 22. März mit Maria Rauch-Kallat, Unternehmerin und Frauen- und Familienministerin a.D. und am 19. April mit Ilija Trojanow, Autor und Weinphilosoph. Im Haydn Geburtshaus Rohrau lädt das Musikvermittlungsprogramm „Mäuschen Max verschenkt die Welt“ (für

Kinder von 0-7Jahren) am 11. April zu spannenden Begegnungen mit den musikalischen Welten der Brüder Haydn ein.

Am 25. April 2026 verbinden das preisgekrönte Kandinsky-Quartett und der renommierte Burgschauspieler Markus Meyer in der Therme der Römerstadt Carnuntum die Fragen „Wer ermordete Mozart? Wer enthauptete Haydn?“ mit Klangdramaturgie und pointierter Erzählkunst von E. W. Heine zu einem literarisch-musikalischen Kriminalspiel der außergewöhnlichen Art. Mit Joseph Haydns festlichem „Te Deum“ und Georg Friedrich Händels prachtvollem Oratorium „Das Alexanderfest“ sowie mit dem Originalklang-Ensemble Barucco und einem erlesenen Solisten-Vokalensemble unter Heinz Ferlesch

steht das Festkonzert „The Power of Music“ am 17. Mai in Schloss Petronell-Carnuntum ganz im Zeichen der erhebenden Kraft der Musik.

Von 22. bis 24. Mai ist Schloss Rohrau zum achten Mal Schauplatz des „Internationalen Haydn-Wettbewerbs für Klassisches Lied und Arie‟ unter dem Juryvorsitz von Kammersängerin Angelika Kirchschlager. Der inzwischen international renommierte Wettbewerb dient Nachwuchssängerinnen und -sängern aus allen Teilen der Welt als „Sprungbrett“ zur internationalen Karriere. Beim öffentlichen Finalkonzert am 24. Mai ist das Publikum eingeladen, für den Publikumspreis zu stimmen.