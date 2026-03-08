Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Babler
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Nach Parteitag

Wird Babler auch Spitzenkandidat? SPÖ-Ministerin will sich nicht festlegen

08.03.26, 12:03
Teilen

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) sieht Andreas Babler, der am Parteitag mit 81,51 Prozent als Parteichef bestätigt wurde, durchaus gestärkt.  

Dies sei ein "solides Ergebnis" vor dem Hintergrund der Regierungsbeteiligung der Roten, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die Frage, ob Babler auch Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl sein werde, beantwortete Holzleitner nicht eindeutig.

 "Mediale Auseinandersetzungen" 

Dass Babler kein besseres Ergebnis am Parteitag erzielt hat, liegt für die Frauenministerin an den "medialen Auseinandersetzungen" - also etwa die Spekulationen, Christian Kern könnte als Parteichef kandidieren -, die auch vor dem Parteitag angehalten hatten. Nun will sich die SPÖ wieder verstärkt auf Inhalte konzentrieren, betonte Holzleitner. "Es gibt vieles, womit wir uns nicht nur als SPÖ, sondern auch als Bundesregierung beschäftigen müssen."

Wird Babler auch Spitzenkandidat? SPÖ-Ministerin will sich nicht festlegen
© oe24

"Stellen natürlich niemanden in der Sozialdemokratie zufrieden" 

Die für die Partei nicht rosigen aktuellen Umfrageergebnisse "stellen natürlich niemanden in der Sozialdemokratie zufrieden", gab Holzleitner zu. Nun laute daher der Auftrag, bei der nächsten Wahl stärker zu werden. Babler traut der Frauenministerin zu, einen "guten Plan" zu haben, wie er die gemeinschaftliche Arbeit in der Partei wieder stärken will. Ob er auch als Listenerster in die kommende Nationalratswahl geht? "Wir haben drei Jahre, von dem her ist Andreas Babler unser Parteivorsitzender."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen