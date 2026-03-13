Ab in die Wachau! - mit der Wachaubahn

Die Modernisierungsarbeiten sind abgeschlossen, somit kann die Wachaubahn heute in eine neue Saison starten. Der Bahnhof Aggsbach Markt (Bezirk Krems) wurde im Zuge der Winter- und Frühjahrsbauarbeiten saniert und barrierefrei gestaltet.

Heute startet die Wachaubahn in eine neue Saison. Von 13. März bis 15. November verbindet sie Krems an der Donau mit Emmersdorf (Bezirk Melk). Die Sanierungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Gleisanlage im Bahnhofsbereich Aggsbach Markt wurde erneuert. Zudem erhielt der Bahnhof einen barrierefreien Randbahnsteig samt neuer Zugänge auf Höhe des bestehenden Bahnhofsgebäudes und zur nördlichen Ortssiedlung.

"Zukunftsfit und komfortabel“

Zusätzlich wurde im Bahnhof ein bestehender Durchlass saniert und die Energie- und Signaltechnik auf die Anforderungen des neuen Bahnhofes angepasst. Der Bahnsteig und das Gleisfeld wurden mit LED-Leuchten ausgestattet. Durch die Sanierung sollte die Wachaubahn "zukunftsfit und komfortabel“ gestaltet werden.