  4. Oberösterreich
Heute beim Donautrail wandern und im Mai dann erstmals im Dreiländereck

Das Frühlings-Outdoorabenteuer für Wanderer, Nordic Walker und Läufer -  auf den schönsten Strecken in und um Linz.  

Linz. Das Wander/Lauf-Event Donautrail am 14. März ist bereits ausverkauft. Ohne Startnummer kann man jedoch Teilstrecken mitgehen und sich von der guten Stimmung der Sportler anstecken lassen. Start und Ziel befinden sich heuer im Gelände der Tabakfabrik Linz. Die Wanderer der kürzeren Strecken (12 und 22 Kilometer) starten um 10 Uhr. Bereits jetzt anmelden: Am 23. Mai wird erstmals der North Trails im Dreiländereck veranstaltet und am 19. September geht es beim Sternstein Trail per pedes von Linz nach Bad Leonfelden.

