Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Sandra Wollner
© getty

Große Ehre

Österreichische Regisseurin gewinnt Filmpreis in Cannes

22.05.26, 22:46
Teilen

Österreichische Regisseurin erhält mit ihrem Trauerdrama Hauptpreis der zweitwichtigsten Schiene des Festivals




	Sandra Wollner hat es geschafft. Das Werk "Everytime" der österreichischen Regisseurin wurde Freitagabend bei den 79. Filmfestspielen von Cannes zum Sieger der Nebenschiene Un Certain Regard gekürt.









	Die 1983 in Leoben geborene Wahl-Berlinerin erhält mit ihrem dritten Spielfilm nach "Das unmögliche Bild" und "The Trouble with Being Born" den Hauptpreis der zweitwichtigsten Sektion des Renommierfestivals an der Croisette, das am Samstag seine Preise im Wettbewerb vergibt.



	Sie wolle noch länger an den skurrilen und eigenartigen Gedanken festhalten, welche Kunstschaffende anfangs oft ignorierten, die aber meist noch ein wenig länger bei einem verbleiben würden, freute sich Wollner in ihrer Dankesrede im Palais de Festival.







	In "Everytime" erzählt Wollner das Leben der von Birgit Minichmayr bravourös gespielten Mutter Ella, die mit ihren beiden Töchtern Jessie (Carla Hüttermann) und Melli (Lotte Shirin Keiling) in einfachen, aber glücklichen Verhältnissen lebt - bis Jessie im Drogenrausch an der Seite ihres Freundes Lux (Tristán López) verunglückt. Gemeinsam mit Lux muss Ella mit der Trauer leben lernen und ein neues Leben um den Verlust herum aufbauen.



	Die weiteren Preise



	Die Jury unter Vorsitz der französischen Schauspielerin Leila Bekhti würdigte neben der zentralen Ehrung an Sandra Wollner noch weitere Werke aus der insgesamt 19 Arbeiten umfassenden Schiene. So vergab sie ihren Jury-Preis an "Elephants in the Fog" von Abinash Bikram Shah sowie ihren Spezialpreis an "Iron Boy" von Louis Clichy.






Bei den Darstellerinnen wurde das Trio Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira und Mariangel Villegas für seine Leistung in Valentina Maurels "Forever Your Maternal Animal" ausgezeichnet. Bei den Herren siegte hingegen Bradley Fiomona Dembeasset mit seinem Part in "Congo Boy" von Rafiki Fariala.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
     







    
    

        

            

                
                                        Top Magazin-Stories                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    








    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        





    

    

    
    
    


        
        
    


    

    




        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden
                        

                    

                
            

            
            

                            

        


        

            

                

            
            
        


        
Jetzt E-Paper lesen