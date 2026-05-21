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Neapel
© Getty

Phlegräische Felder

Supervulkan: Erdbeben erschüttert Neapel

21.05.26, 07:50
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Ein Erdbeben hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den Supervulkan bei Neapel mit Stärke 4,4 erschüttert.  

Das Epizentrum lag im Gebiet der Phlegräischen Feldern und wurde klar auch in Neapel gespürt. Das Epizentrum lag bei einer Tiefe von drei Kilometern. Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden.

Auf das erste Erdbeben folgte ein weiterer Erdstoß mit Stärke 2,1, wie das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mitteilte. Bewohner flüchteten auf die Straße.

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