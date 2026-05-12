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Anja Windl und noch 46 Klimakleber vor Gericht

Mammutverfahren

Anja Windl und noch 46 Klimakleber vor Gericht

Von
12.05.26, 09:48
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Wegen schwerer Sachbeschädigung - Fünf Personen angeklagt. 

Das Großverfahren der Staatsanwaltschaft Wien gegen frühere Unterstützerinnen und Unterstützer der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" ist am Dienstagvormittag ins Finale gegangen.

Schwerer Sachbeschädigung  

Angeklagt wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung sind fünf ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten - darunter auch die 29-jährige Anja Windl, die zu einem der bekanntesten Gesichter der Bewegung wurde.

Windl
© Letzte Generation

Windl Graz
© Twitter/letztegenAT

Blockade auf der Südautobahn 

Im Fokus des Prozesses am Wiener Landesgericht steht dabei erneut eine Blockade auf der Südautobahn (A2) im November 2023 sowie eine Aktion vor der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse im Jänner 2025. Insgesamt 47 Personen sind angeklagt. Dutzende Geldstrafen wurden bereits ausgesprochen.

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