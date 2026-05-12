Bibber-Alarm: Jetzt kommt der Frost-Schock

Pünktlich zu den Eisheiligen wird es winterlich kalt.

Die Nacht zum Mittwoch verläuft überwiegend trocken. Nur an der Alpennordseite sind vereinzelt noch letzte Regenschauer möglich. Abgesehen davon zeigt sich der Himmel meist locker bewölkt, gebietsweise sogar klar und sternenklar. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Metern. Der anfangs noch mäßige bis lebhafte Westwind lässt im Laufe der Nacht nach und weht später nur noch schwach. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 und plus 7 Grad, wobei es im Osten am mildesten bleibt.

Der Mittwoch startet vielerorts sonnig. Ab Mittag ziehen von Norden her zunehmend Wolken auf, wodurch sich die Sonne am Nachmittag nur noch zeitweise zeigt. Meist bleibt es jedoch trocken, nur vereinzelt kann es zu kurzen Regenschauern kommen. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, im Norden zeitweise auch lebhaft aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 8 Grad, die Höchstwerte erreichen 13 bis 19 Grad.

Der Donnerstag wird wechselhaft. Bereits am Morgen dominieren vielerorts dichte Wolken und immer wieder fällt Regen, besonders im Westen Österreichs. Trocken und zeitweise sonnig bleibt es dagegen vor allem im Osten und Südosten, wo auch die meisten Sonnenstunden erwartet werden. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1500 und 2000 Metern. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten und Südosten zeitweise lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühwerte liegen zwischen minus 1 und plus 9 Grad, tagsüber werden 13 bis 20 Grad erreicht – die höchsten Temperaturen dort, wo sich die Sonne häufiger zeigt.