OMV-Areal: Löschschaum verseuchte Grundwasser

Ewigkeitschemikalien verseuchen Brunnen in Schwechat - Experte warnt: "Durchaus kritisch!"

Jahrzehntelang sickerten auf dem Gelände der OMV-Raffinerie in Schwechat gefährliche Chemikalien ins Grundwasser - und niemand hat es scheinbar gemerkt! Wie der "Standard" enthüllte, ist giftiger Löschschaum aus Feuerwehrübungen die Ursache für die massive PFAS-Verseuchung im Raum Mannswörth. PFAS? PFAS - die sogenannten "Ewigkeitschemikalien" - bauen sich in der Natur niemals ab und können die Gesundheit von Mensch und Tier dauerhaft schädigen. PFAS steht für Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen.

Dreimal über dem Grenzwert!

Die Messwerte sind alarmierend: Bis zu 0,3 Mikrogramm pro Liter wurden in privaten Hausbrunnen festgestellt - das ist dreimal so viel wie der seit Jänner geltende EU-Grenzwert erlaubt! Bei anderen Brunnen lagen die Werte immerhin noch zehn bis 15 Prozent über dem erlaubten Limit. TU-Wien-Professor Matthias Zessner gibt zwar Entwarnung bei akuter Vergiftungsgefahr - doch sein Urteil klingt trotzdem beunruhigend: "Das erhöhte Level ist zwar durchaus kritisch."

Das müssen Betroffene jetzt wissen!

Wer im Raum Mannswörth einen privaten Hausbrunnen hat, der muss jetzt handeln! Die OMV warnt eindringlich: Das Grundwasser darf auf keinen Fall als Trinkwasser verwendet werden - und auch nicht zum Gießen im Garten, für den Pool, für Tiere oder die Fischzucht! Das öffentliche Trinkwassernetz sei laut OMV nicht betroffen. Betroffene Haushalte werden von OMV und Stadtgemeinde Schwechat angeschrieben. Hausbrunnen sind nicht meldepflichtig, die exakte Anzahl der Betroffenen sei deshalb nicht bekannt, so Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) gegenüber noe.ORF.at.

Greenpeace rasend vor Wut!

Umweltschützer von Greenpeace schäumen vor Empörung und fordern von der OMV "lückenlose Aufklärung"! Außerdem verlangen die Aktivisten ein österreichweites PFAS-Monitoring, ein öffentliches Giftregister sowie ein sofortiges EU-weites Verbot dieser gefährlichen Chemikalien. Bund und Länder müssten endlich alle Industrieanlagen und Flughäfen systematisch unter die Lupe nehmen.Der Löschschaum wurde übrigens bis 2020 eingesetzt - also jahrzehntelang! Die OMV will nun ihr Reinigungssystem aufrüsten, um PFAS vollständig aus dem Wasser zu filtern.