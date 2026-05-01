Polizei schießt auf nackten Bewaffneten

Der 22-Jährige ging mit einer Langwaffe durch die Innenstadt.

Ein nackter bewaffneter Mann ist von der Polizei in der Innenstadt von Mönchengladbach im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am Freitag mit Schüssen schwer verletzt worden. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, als sie den mit einer Langwaffe ausgestatteten Mann entdeckt hatten, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Umstände des Falls sind noch unklar. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es.

Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt", sagte ein Polizeisprecher. Zu Identität oder Schwere der Verletzungen des Mannes lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und begann mit der Spurensicherung vor Ort.