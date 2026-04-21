Real-Hammer: Star-Verteidiger soll doch bleiben

Eigentlich sah alles nach einem Abschied im Sommer aus.

Nach wohl zwei titellosen Saisonen steht bei Real Madrid im Sommer ein größerer Umbruch an. Einige Spieler müssen die Königlichen verlassen, neue Stars sollen geholt werden.

Bisher ist man davon ausgegangen, dass auch Antonio Rüdiger Real verlassen muss – der Vertrag des Deutschen läuft im Juni aus. Nun kommt es offenbar zur überraschenden Wende. Wie die Real-nahe Zeitung „AS“ berichtet, wurde dem 33-Jährigen ein neuer Einjahresvertrag angeboten.

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Damit soll Rüdiger aber enttäuscht sein, der Deutsche fordert zumindest einen Zweijahresvertrag. Eine Entscheidung soll nun in den nächsten Wochen getroffen werden.

Alaba muss gehen

Keine Wende gibt es hingegen bei David Alaba. Der Österreicher wird Real im Sommer verlassen und kann ablösefrei wechseln. Zuletzt wurde der ÖFB-Kapitän mit Manchester United

und dem AC Milan

in Verbindung gebracht.