Königliche Jagd beginnt! Klopp & Emery als Top-Favoriten

Nach einer enttäuschenden Saison ohne großen Titel steht Real Madrid vor einem radikalen Umbruch auf der Trainerbank. Die Bosse der Königlichen haben bereits zwei absolute Schwergewichte der Branche im Visier.

Real Madrid treibt die Suche nach einem neuen starken Mann an der Seitenlinie voran. Nachdem man die Saison mit Xabi Alonso begonnen hatte und später Alvaro Arbeloa übernahm, ist die sportliche Bilanz ernüchternd: Die Chance auf den LaLiga-Titel ist minimal, in der Champions League kam das bittere Aus bereits im Viertelfinale. Laut Berichten von Fichajes steht nun Unai Emery ganz oben auf der Liste der Madrilenen. Der aktuelle Coach von Aston Villa gilt als Experte für absoluten Druck und kann bewiesenermaßen aus verschiedenen Spielertypen das Maximum herausholen.

Klopp bleibt das große Ziel

Trotz der starken Argumente für den 54-jährigen Emery soll ein anderer Name noch höher im Kurs stehen: Jürgen Klopp. Der deutsche Star-Trainer wird bei Real Madrid als idealer Anführer für ein neues Erfolgsprojekt gesehen. Besonders sein intensiver Spielstil und die Fähigkeit, über Jahre hinweg Sieger-Mentalitäten zu formen, beeindrucken die Führungsetage in Madrid. Klopp gilt als der absolute Wunschkandidat, um die Königlichen nach der aktuellen Durststrecke zurück an die europäische Spitze zu führen.

Beeindruckende Zahlen aus England

Unai Emery hat sich seinen Platz auf der Liste durch eine starke Performance in der Premier League verdient. In der laufenden Saison 2025/26 holte er mit Aston Villa in 48 Pflichtspielen satte 29 Siege und kommt auf einen Punkteschnitt von 1,96 pro Partie. Diese Konstanz weckt Begehrlichkeiten im Bernabeu, wo man nach den schnellen Trainerwechseln der letzten Monate endlich wieder Stabilität und fachliche Exzellenz auf der Bank installieren möchte.

Entscheidung im Sommer erwartet

In Madrid bereitet man sich nun auf die entscheidenden Verhandlungen vor. Da die laufende Spielzeit sportlich kaum noch zu retten ist, liegt der volle Fokus der Vereinsführung auf der strategischen Neuausrichtung für die kommende Saison.