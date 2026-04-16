Nach CL-Aus: Arbeloa bei Real vor dem Aus

Erst im Jänner trennte sich Real Madrid von Xabi Alonso nach gerade einmal einem halben Jahr, viel länger dürfte sein Nachfolger und Freund Alvaro Arbeloa auch nicht aushalten. Nach dem 6:4-Aus über zwei Spiele im Champions-League-Viertelfinale scheinen seine Tage gezählt.

Davon berichtet das gut informierte Medium "The Athletic". Arbeloa darf seine Amtszeit wohl noch bis zum Sommer ausklingen lassen, dann dürfte der 43-Jährige aber ohne Titel wieder von dannen ziehen.

In La Liga beträgt der Rückstand auf Konkurrent Barcelona bereits satte neun Punkte, in der Copa del Rey und der Supercopa blieb der erfolgsverwöhnte Klub ebenfalls ohne Titel.

Wer wird Arbeloas Nachfolger?

Als mögliche Nachfolger werden immer noch dieselben Namen genannt: Jürgen Klopp, der bereits mehrfach ablehnte, ebenso wie Zinedine Zidane, der auf den Frankreich-Job wartet. Auch WM-Sieger mit der Equipe Didier Deschamps, Milans Massimiliano Allegri oder USA-Teamchef Mauricio Pochettino scheinen die Königlichen im Visier zu haben.

Damit wird ein bereits heißes Trainer-Karussell im Sommer wohl noch wilder.