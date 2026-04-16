Neuer besser als Messi: Bayern-Duo schreibt CL-Geschichte

Historischer Abend für den FC Bayern München: Während Manuel Neuer Lionel Messi überholt, knackt Jamal Musiala den nächsten Rekord. Das 4:3 gegen Real Madrid bringt gleich mehrere Bestmarken. Der Halbfinal-Einzug wird damit zur historischen Nacht für die Münchner.

Für Manuel Neuer ist es die neunte Halbfinal-Teilnahme in der Champions League. Damit lässt der Bayern-Kapitän Lionel Messi (acht) hinter sich. Nur wenige Stars waren öfter dabei: Cristiano Ronaldo und Karim Benzema führen mit je elf Teilnahmen, Toni Kroos kommt auf zehn. Auch ehemalige Bayern-Spieler wie Thomas Müller, Thiago Alcántara und David Alaba stehen bei neun Halbfinals.

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Musiala bricht Müller-Rekord

Neben Neuer sorgte auch Jamal Musiala für eine Bestmarke. Der 23-Jährige absolvierte gegen Real Madrid sein 50. Spiel in der Champions League – als jüngster Deutscher. Mit 23 Jahren und 48 Tagen löste er Thomas Müller ab, der diese Marke erst mit 24 Jahren und 53 Tagen erreicht hatte.

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Bemerkenswert: Musiala verpasste wegen einer schweren Verletzung nach der Klub-WM 2025 mehrere Monate und kehrte erst im Jänner zurück.

Fehler und starke Reaktion

Neuer erlebte zunächst einen Fehlstart. Ein missglückter Pass führte früh zum Gegentor durch Arda Güler. „Das ist natürlich ein blöder Start für mich“, sagte der 40-Jährige. Danach steigerte sich der Routinier deutlich und zeigte unter anderem eine starke Parade gegen Kylian Mbappé.

Bayern wieder in Europas Spitze

Für den FC Bayern ist es die 14. Halbfinal-Teilnahme in der Champions League seit 1992. Nur Real Madrid war mit 17 Einzügen öfter in der Runde der letzten vier. Der Titel bleibt damit für die Münchner weiter in Reichweite – und die Rekordnacht von Neuer und Musiala unterstreicht die Ambitionen.