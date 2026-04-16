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Güler
© Getty

Wut gegen Schiri

Tumulte nach Abpfiff: Real-Star sieht Rot

Von
16.04.26, 06:31
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Die Königlichen schießen sich auf Schiri Vincic ein. 

Der FC Bayern steht nach einem Spektakel gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Luis Diaz und Michael Olise schossen die Münchner mit Toren in der 89. und 94. Minute zum 4:3 (2:3) weiter. Das Hinspiel hatten Konrad Laimer und Co. vor einer Woche 2:1 gewonnen. Arsenal steht wie im Vorjahr im Halbfinale. Den "Gunners" reichte gegen Sporting Lissabon ein torloses Remis vor heimischer Kulisse. Das erste Duell hatte der Premier-League-Spitzenreiter 1:0 gewonnen.

In München egalisierte Arda Güler Reals Rückstand nach dem Hinspiel nach einem schweren Patzer von Manuel Neuer schon nach 34 Sekunden. Aleksandar Pavlovic (6.) glich aus, ehe Güler per Freistoß nachlegte. Bayerns neuerlichen Ausgleich durch Harry Kane (38.) konterte mit Kylian Mbappe (42.) Reals Tormaschine. In der zweiten Halbzeit stand das Spiel auf des Messers Schneide. Eduardo Camavinga sah Gelb-Rot (86.), ehe die Bayern noch entscheidend trafen.

"Spiel ruiniert"

Nach dem Schlusspfiff gingen dann noch einmal die Wogen hoch. Der bereits ausgewechselte Güler lief auf Slavko Vincic zu und belagerte den Schiri. Der Slowene zückte zunächst die gelbe Karte und auf dem Weg in den Spielertunnel sogar Rot.

Güler
© Getty

Auch Trainer Álvaro Arbeloa polterte nach dem Spiel gegen den Schiri. Dabei kritisieren die Königlichen vor allem den Ausschluss von Eduardo Camavinga. Der Franzose beging zunächst ein harmloses Foul an Kane, nahm dann aber den Ball mit. Schiri Vincic zeigt ihm dafür Gelb. Erst dann bemerkt der Slowene aber, dass Camavinga bereits verwarnt war und zückt deshalb die gelb-rote Karte.

Arbeloa
© Getty

"Es ist klar, dass man einen Spieler wegen so etwas nicht vom Platz stellen kann", so Arbeloa im Interview. "Der Schiedsrichter wusste nicht einmal, dass er eine Karte hatte, und hat damit ein sehr schönes, sehr ausgeglichenes Spiel auf höchstem Niveau ruiniert", poltert der Trainer. "Es war ein Fehler des Schiedsrichters. Unbegreiflich. Es tut einfach weh."

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