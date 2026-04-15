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4:3 – Bayern wirft Real in Tor-Show raus – jetzt wartet PSG!

Champions League

4:3 – Bayern wirft Real in Tor-Show raus – jetzt wartet PSG!

15.04.26, 20:28 | Aktualisiert: 15.04.26, 23:20
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Was für eine magische Nacht in der Allianz Arena! In einem der spektakulärsten Spiele der jüngeren Champions-League-Geschichte ringt der FC Bayern Real Madrid mit 4:3 nieder und bucht nach dem 2:1-Hinspielsieg das Halbfinal-Ticket gegen Paris Saint-Germain.

Bayern-Keeper Manuel Neuer erwischte einen rabenschwarzen Start in diesen Viertelfinal-Abend in München. Bereits in der 1. Minute leistete er sich einen kapitalen Fehlpass direkt in die Füße von Arda Güler, der aus 30 Metern ins leere Tor zum 1:0 für Real traf. Doch die Münchner antworteten prompt: Aleksandar Pavlovic (6.) drückte eine Kimmich-Ecke per Kopf über die Linie zum 1:1.

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Arda Güler schlägt erneut zu

Die Gäste aus Madrid blieben gefährlich und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Arda Güler (29.) erneut in Führung. Neuer machte dabei im rechten oberen Eck keine gute Figur. Der Rekordmeister steckte nicht auf und glich durch Torjäger Harry Kane (38.) nach Vorarbeit von Upamecano zum 2:2 aus. Kurz vor der Pause schlug Kylian Mbappé (42.) eiskalt zu und sorgte für die 3:2-Halbzeitführung der Königlichen.

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Luis Diaz bringt die Wende

Nach dem Seitenwechsel drängte Bayern auf den Ausgleich. In der 89. Minute erlöste Luis Diaz die Fans in der Allianz Arena, als er nach einem Musiala-Zuspiel zum 3:3 traf. In der hitzigen Schlussphase verlor Real-Profi Eduardo Camavinga (86.) nach einem Foul an Kane mit Gelb-Rot die Nerven. In Unterzahl kassierten die Madrilenen schließlich den K.o.-Schlag durch Michael Olise (90. +4), der den Ball zum 4:3 in die Maschen schlenzte.

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Rote Karte nach Schlusspfiff

Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Slavko Vincic kochten die Emotionen über. Arda Güler sah wegen Meckerns noch die Rote Karte. Während Real Madrid damit aus der Königsklasse ausscheidet, bereitet sich Bayern München auf das Halbfinal-Duell gegen Titelverteidiger PSG vor. Trainer Vincent Kompany wird im Hinspiel allerdings fehlen, da er während der Partie die Gelbe Karte sah.

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