Real wütet nach Platzverweis: Alaba tobt, Carvajal brüllt

Das Viertelfinal-Duell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München bot alles, was die UEFA Champions League auszeichnet: Tempo, Dramatik und große Emotionen. Für die Madrilenen blieb am Ende jedoch vor allem eines zurück – tiefer Frust.

Nach dem spektakulären 3:4 im Rückspiel in München (6:4 insgesamt für Bayern) standen weniger die Tore als vielmehr die hitzigen Szenen im Mittelpunkt. Besonders Dani Carvajal verlor die Nerven. Der Verteidiger, der selbst nicht zum Einsatz kam, reagierte an der Seitenlinie heftig auf eine umstrittene Entscheidung kurz vor Schluss. Auslöser war die Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga. Nach einem Foul an Harry Kane und dem anschließenden Wegschlagen des Balls stellte Schiedsrichter Slavko Vinčić den Franzosen vom Platz – sehr zum Unverständnis der Spanier.

Alaba letzte CL-Tat?

Carvajal explodierte daraufhin förmlich. TV-Bilder zeigten, wie er wutentbrannt in Richtung des Unparteiischen schrie: „Es ist deine Schuld! Es ist deine verdammte Schuld!“ Seine Reaktion spiegelte die aufgeheizte Stimmung wider, die sich in den Schlussminuten weiter zuspitzte. Doch damit nicht genug: Auch David Alaba ließ es an der Seitenlinie krachen. Der ÖFB-Kapitän, über 90 Minuten nur Zuschauer, sprang plötzlich auf, gestikulierte wild und schrie in Richtung Referee. Die Emotionen? Kaum noch zu bändigen. Für Alaba bekam der Moment noch eine zusätzliche Brisanz – es könnte sein letzter Champions-League-Auftritt für Real Madrid gewesen sein, denn im Sommer läuft sein Vertrag aus, eine Verlängerung steht auf der Kippe. Zwischen Wut und Verzweiflung fand er aber auch noch Zeit, seine Mitspieler lautstark anzutreiben – fast wie ein letzter Versuch, das Spiel doch noch zu drehen.

Trainer Álvaro Arbeloa fand nach dem Abpfiff klare Worte. Er stellte die Entscheidung offen infrage und zeigte sich fassungslos darüber, dass eine solche Szene zu einem Platzverweis geführt habe. Für ihn war dieser Moment spielentscheidend und nahm dem Duell die Balance. Dabei hatte Real Madrid zuvor große Moral bewiesen. Nach dem Rückstand aus dem Hinspiel kämpften sich die „Königlichen“ eindrucksvoll zurück und standen lange vor der Verlängerung. Doch mit der Unterzahl kippte die Partie endgültig. Die Bayern nutzten ihren Vorteil konsequent: Luis Díaz traf kurz vor Schluss sehenswert, Michael Olise setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Bellingham: »Ein Witz«

Im Spielertunnel war die Enttäuschung greifbar. Antonio Rüdiger rang um Worte und hielt sich bewusst zurück: „Ehrlich, es ist besser, wenn ich nichts sage.“ Auf Nachfrage ergänzte er nur knapp: „Ob ich so etwas schon einmal gesehen habe? Puh …“ Auch Jude Bellingham zeigte sich sichtlich aufgebracht und bezeichnete die Entscheidung als „Witz“. Um mögliche Konsequenzen zu vermeiden, traten die Real-Profis später jedoch deutlich vorsichtiger auf.