Bayern-Knall um Konrad Laimer – noch vor der WM

Noch vor der WM könnte es zur Entscheidung kommen.

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Nachdem es monatelang Stillstand gab, stehen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer nun kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Wie die "Bild" berichtet, sind beide Seiten mittlerweile "sehr weit" in ihren Gesprächen, sodass eine Einigung zeitnah – womöglich sogar noch vor der WM - verkündet werden könnte.

Der österreichische Nationalspieler hat sich seit seinem Wechsel nach München zu einer festen Größe im Kader entwickelt. Dank seiner Vielseitigkeit, seiner Laufstärke und seiner kompromisslosen Spielweise gehört Laimer inzwischen zu den wichtigsten Spielern im Team. Entsprechend groß ist das Interesse des Rekordmeisters, den Mittelfeldakteur langfristig an den Verein zu binden.

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Die Verhandlungen verliefen jedoch nicht von Beginn an reibungslos. Vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen lagen die Vorstellungen des FC Bayern und der Spielerseite zunächst auseinander. Zwischenzeitlich schien der Vertrags-Poker sogar ins Stocken zu geraten.

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Zäher Vertrags-Poker

Für zusätzliche Unruhe sorgten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Im Gespräch mit DAZN betonte der langjährige Bayern-Macher, dass bei einer Vertragsverlängerung die sportliche und wirtschaftliche Wertigkeit eines Spielers realistisch bewertet werden müsse. Zwar sei diese bei Laimer "hoch", allerdings sei er "kein Harry Kane".

Laimer soll über diese öffentliche Einordnung zunächst alles andere als erfreut gewesen sein. Inzwischen sollen die Wogen jedoch geglättet worden sein. Die Gespräche wurden fortgesetzt und offenbar entscheidende Fortschritte erzielt.

Die bevorstehende Verlängerung wäre für die Münchner ein wichtiges Signal. Laimer hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als verlässlicher Mittelfeldspieler etabliert, sondern auch auf verschiedenen Positionen ausgeholfen. Ob im zentralen Mittelfeld, auf der rechten Seite oder als defensiver Absicherer – der Österreicher überzeugt vor allem durch Einsatzbereitschaft und taktische Disziplin.