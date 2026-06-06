Lennart Karl: "Es tut unbeschreiblich weh"

Lennart Karl meldet sich nach seinem WM-Aus auf Instagram.

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Für Lennart Karl ist ein großer Traum geplatzt. Der 18 Jahre Bayern-Star wird die Fußball-Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen. Nur wenige Stunden nach der niederschmetternden Diagnose meldete sich Karl mit einer emotionalen Nachricht.

Emotionales Posting

Auf Instagram fand Karl bewegende Worte für die wohl größte Enttäuschung seiner noch jungen Karriere. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt", schrieb der Nationalspieler.

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Die Zeilen zeigen, wie schwer ihn der Rückschlag trifft. Für Karl hätte die Weltmeisterschaft der vorläufige Höhepunkt eines beeindruckenden Aufstiegs werden können. Stattdessen muss der Flügelspieler die Spiele nun aus der Ferne verfolgen.

"Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute. Komme stärker zurück, versprochen", schrieb der 18-Jährige weiter.

Sportlich reagierte der DFB bereits auf den Ausfall. Für Karl wird Assan Ouedraogo nachnominiert.