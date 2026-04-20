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Figo kritisiert Real: Alonso-Entlassung ein Fehler
© getty

Legende sauer

Figo kritisiert Real: Alonso-Entlassung ein Fehler

20.04.26, 13:00
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Luis Figo war von 2000 bis 2005 bei Real Madrid, eine titellose Saison erlebte die lebende Legende dabei nie. Genau dieses Schicksal erlebten die Königlichen aber in dieser Saison, weshalb der Portugiese nun gegen seinen Ex-Verein schoss.

"Die Realität ist, dass es eine schlechte Saison war. Für Madrid ist eine Saison ohne Titelgewinn immer negativ", erklärte der 53-Jährige in der "Marca" schonungslos. "Wenn man keine Titel holt, liegt das daran, dass etwas nicht funktioniert hat", so Figo.

Figo: Alonso hatte "nicht ausreichend Zeit"

Und seine Erklärung hat er schnell gefunden, nämlich den Trainerwechsel von Xabi Alonso auf Alvaro Arbeloa - Letzterer wird wohl mit Ende der Saison ebenfalls auf Jobsuche sein. Laut dem CL-Sieger mit Real Madrid 2002 hatte Alonso "nicht ausreichend Zeit", seine Entlassung sei viel zu schnell gekommen: "Wir haben noch nicht einmal Zeit gehabt, die Monate, die er hier war, zu analysieren, was schiefgelaufen ist."

Am ehesten kursiert die Theorie, dass sich die Egos in der Kabine - augenscheinlich bei Vinicius Jr., der sogar mit einem Wechsel drohte - nicht von seinem laufintensiven Spielstil überzeugen ließen.

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