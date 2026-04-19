Elfer-Drama gegen Atletico! Luka Sucic feiert Titel mit Real Sociedad

Was für eine Nacht in Sevilla! Der Außenseiter Real Sociedad krönt sich in einem dramatischen Elfmeterschießen zum spanischen Cupsieger und lässt die Millionen-Truppe von Atletico Madrid verzweifeln.

Real Sociedad ist der neue König von Spanien! Die Basken setzten sich am Samstagabend im packenden Finale der Copa del Rey in Sevilla gegen Atletico Madrid durch. Nach einem nervenaufreibenden 2:2 nach Verlängerung behielt Sociedad im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand. Für den Klub aus San Sebastian ist es der vierte Cup-Sieg der Vereinsgeschichte und der erste seit dem Erfolg im Jahr 2020. Mitten drin im Jubelmeer: Der gebürtige Linzer und Ex-Salzburg-Star Luka Sucic, der mit seinem Team den Favoriten zu Fall brachte.

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Marrero wird zum Albtraum der Weltstars

Zum absoluten Matchwiner in der andalusischen Metropole avancierte Sociedad-Keeper Unai Marrero. Der Schlussmann parierte im entscheidenden Elfmeterschießen gleich die ersten beiden Versuche der Atletico-Stars Alexander Sörloth und Julian Alvarez.

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Atletico verpasst Generalprobe für die Königsklasse

Für Atletico Madrid ist die Niederlage ein herber Rückschlag, besonders da das Team derzeit noch im Champions-League-Halbfinale gefordert ist. Die Madrilenen führten zur Pause bereits mit 2:1, konnten den Sack aber gegen die leidenschaftlich kämpfenden Basken nicht zumachen. Real Sociedad glich nach dem Seitenwechsel aus und rettete sich durch eine disziplinierte Defensivleistung bis in das glückliche Ende.