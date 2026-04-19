Mourinho steht vor spektakulärer Rückkehr

Der portugiesische Star-Trainer könnte an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Bei Real Madrid könnte es zu einer wahren Trainer-Sensation kommen. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, ist Jose Mourinho bei den Königlichen im Gespräch.

Arbeloa steht vor dem Aus

Nach dem CL-Aus gegen Bayern München steht Álvaro Arbeloa vor dem Aus. Im Sommer will Real-Boss Florentino Pérez nach höchstwahrscheinlich zwei titellosen Saisonen in Folge einen Neuanfang mit einem neuen namhaften Trainer.

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Dabei bringt sich nun offenbar Mourinho selbst ins Gespräch. Dem Bericht zufolge soll der Portugiese an einer Rückkehr nach Madrid äußerst interessiert sein.

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Der 62-Jährige trainierte Real bereits von 2010 bis 2013 und soll im Verein noch wichtige Fürsprecher haben. Derzeit coacht Mourinho Benfica.

Für Pérez soll Mourinho zwar nicht der Wunschkandidat sein, im aktuellen Chaos könnte der Portugiese aber der richtige Trainer sein.