Barca-Knall um Hansi Flick (61)

Eigentlich schien alles klar zu sein. Hansi Flick wollte seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2028 verlängern und gab Klub-Chef Laporta auch schon sein mündliches Ja. Nun ist aber plötzlich alles anders.

Wie die spanische Zeitung 'Mundo Deportivo' berichtet, tritt Flick auf die Bremse. Während Laporta und Sportdirektor Deco den Vertrag offiziell fixieren wollen, machte der deutsche Trainer intern klar, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei. Der 61-Jährige will das Thema vorerst nicht ansprechen.

Vorerst will sich Flick auf das Sportliche konzentrieren und nach dem dramatischen CL-Aus zumindest den Ligatitel fixieren. Erst danach will er über seinen eigenen Vertrag sprechen.

Barca-Fans dürfen auch aufatmen. Der Wille zur Verlängerung ist auf beiden Seiten vorhanden, nur der Zeitpunkt ist offen. Der aktuelle Vertrag von Flick gilt noch für die kommende Saison.